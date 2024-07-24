Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ

Китай не просто так пригласил в Пекин министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Это свидетельствует о намерениях КНР найти быстрый путь для окончания войны в Украине, потому что он в нем заинтересован.

Об этом в эфире Вечір.LIVE 23 июля, во вторник заявил народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда.

Почему КНР ищет мирный путь

"Прежде всего, такие шаги вызваны тем, что западный мир продолжает оказывать давление на китайскую экономику и финансы путем применения санкций", — отметил Дунда.

По его словам, китайские банки вообще прекращают сотрудничество с российскими корпорациями и финансовой системой.

Что думают в Офисе президента Украины

Михаил Подоляк, советник главы ОП, считает, что, несмотря на охлаждение отношений с Китаем после начала оккупации Украины со стороны РФ, взаимоотношения двух государств нужно возобновлять.

Об этом он заявил в эфире канала "Мы - Украина".

"У нас большие и объемные программы сотрудничества были с КНР, по крайней мере, это было до 2014 года, после чего были сложности, потому что Китай более лояльно относится к РФ, а Россия, в свою очередь, обнуляет международное право как концепцию", — заметил Подоляк.

Напомним, ранее представитель МИД Китая Линь Цзянь отреагировал на российский ракетный удар по медучреждению "Охматдет", призвав Россию и Украину избегать действий, которые могут привести к эскалации.

В то же время, недавно госсекретарь компартии Китая Си Цзиньпинь проводил встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, обсудив, в частности, войну в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАС.