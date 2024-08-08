Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Директор інституту геофізики імені Субботіна НАН України Олександр Кендзера заявив, що в Україні найближчими роками може статися землетрус. Він додав, що його магнітуда може досягати семи балів.

Про це експерт заявив в ефірі День.LIVE у четвер, 8 серпня.

Загроза землетрусу в Україні

Кендзера зазначив, що раніше в Україні будівлі проєктували з урахуванням сейсмічної активності, тож це не становить значної небезпеки. Проте нові висотки, зокрема в Одесі, можуть бути вразливими через можливе ігнорування сейсмічних умов. Старі будівлі, зведені відповідно до стандартів, мають бути здатні витримати такий можливий землетрус.

"Зокрема для південно-західних областей Одеської області, де землетрус може досягати до 7,5-8 балів", — зазначив сейсмолог.

Сейсмолог також додав, що землетрус відбудеться в зоні Вранча.