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Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

08 серпня 2024 р. 18:08

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18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

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18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

Text

16:15 Військовий психолог заявив, що багатьох інструкторів із навчальних полігонів відправили на війну

Text

15:27 Лікар-інфекціоніст дав поради, як вберегти себе від нового штаму коронавірусу

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13:34 Воювати будуть всі — військовий психолог впевнений, що доведеться мобілізувати українців з 18 років

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Директор інституту геофізики імені Субботіна НАН України Олександр Кендзера заявив, що в Україні найближчими роками може статися землетрус. Він додав, що його магнітуда може досягати семи балів.

Про це експерт заявив в ефірі День.LIVE у четвер, 8 серпня.

Загроза землетрусу в Україні

Кендзера зазначив, що раніше в Україні будівлі проєктували з урахуванням сейсмічної активності, тож це не становить значної небезпеки. Проте нові висотки, зокрема в Одесі, можуть бути вразливими через можливе ігнорування сейсмічних умов. Старі будівлі, зведені відповідно до стандартів, мають бути здатні витримати такий можливий землетрус.

"Зокрема для південно-західних областей Одеської області, де землетрус може досягати до 7,5-8 балів", — зазначив сейсмолог.

Сейсмолог також додав, що землетрус відбудеться в зоні Вранча. 

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18:55 Росіяни перекидають свої резерви із Маріуполя

18:40 Птахи-мігранти на Тузлівських лиманах — помічена чапля з Росії

18:32 Українська спортсменка через травму достроково завершила виступ на Олімпіаді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:19 На Харківщині окупаційні війська стали застосовувати менше КАБів, — Синєгубов

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18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

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17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

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16:15 Військовий психолог заявив, що багатьох інструкторів із навчальних полігонів відправили на війну

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15:27 Лікар-інфекціоніст дав поради, як вберегти себе від нового штаму коронавірусу

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