Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

Директор института геофизики имени Субботина НАН Украины Александр Кендзера заявил, что в Украине в ближайшие годы может произойти землетрясение. Он добавил, что его магнитуда может достигать семи баллов.

Об этом эксперт заявил в эфире День.LIVE в четверг, 8 августа.

Угроза землетрясения в Украине

Кендзера отметил, что ранее в Украине здания проектировали с учетом сейсмической активности, поэтому это не представляет значительной опасности. Однако новые высотки, в частности в Одессе, могут быть уязвимы из-за возможного игнорирования сейсмических условий. Старые здания, построенные в соответствии со стандартами, должны быть способны выдержать такое возможное землетрясение.

"В частности, для юго-западных областей Одесской области, где землетрясение может достигать до 7,5-8 баллов", — отметил сейсмолог.

Сейсмолог также добавил, что землетрясение произойдет в зоне Вранча.