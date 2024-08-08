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Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

8 августа 2024 г. 18:08

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18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

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18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

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17:50 Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:11 Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом

Text

16:30 Мэр Конотопа прокомментировал ситуацию с "пластилиновым" асфальтом

Text

16:15 Военный психолог заявил, что многих инструкторов из учебных полигонов отправили на войну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:27 Врач-инфекционист дал советы, как уберечь себя от нового штамма коронавируса

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13:34 Воевать будут все — военный психолог уверен, что придется мобилизовать украинцев с 18 лет

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13:05 Прорывы вглубь Курска и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

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08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

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Директор института геофизики имени Субботина НАН Украины Александр Кендзера заявил, что в Украине в ближайшие годы может произойти землетрясение. Он добавил, что его магнитуда может достигать семи баллов.

Об этом эксперт заявил в эфире День.LIVE в четверг, 8 августа.

Угроза землетрясения в Украине

Кендзера отметил, что ранее в Украине здания проектировали с учетом сейсмической активности, поэтому это не представляет значительной опасности. Однако новые высотки, в частности в Одессе, могут быть уязвимы из-за возможного игнорирования сейсмических условий. Старые здания, построенные в соответствии со стандартами, должны быть способны выдержать такое возможное землетрясение.

"В частности, для юго-западных областей Одесской области, где землетрясение может достигать до 7,5-8 баллов", — отметил сейсмолог.

Сейсмолог также добавил, что землетрясение произойдет в зоне Вранча.

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18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

18:12 В собственность Минобороны вернули землю стоимостью 80 млн грн на Киевщине — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:15 Военный психолог заявил, что многих инструкторов из учебных полигонов отправили на войну

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