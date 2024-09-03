Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

В Україні продовжують фіксувати складну ситуацію в енергосистемі через російські обстріли. Однак дефіцит електроенергії може стабілізуватися вже найближчими днями.

Про це заявив експерт з енергетики Юрій Корольчук в ефірі Ранок.LIVE.

Прогнози щодо відключень світла у вересні

За словами Корольчука, електропостачання має стабілізуватися до 4-5 вересня. Водночас звільнення голови наглядової ради "Укренерго" Володимира Кудрицького на це не вплине, оскільки основний технічний персонал залишається на своїх місцях.

"Тривають ремонтні роботи. Є дві ще підстанції, які потрібно "підтягнути", тому що там великі пошкодження", — сказав експерт.

Він додав, що у разі продовження застосування відключень, вони будуть менш значними й зачеплять лише критичні регіони.