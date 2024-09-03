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Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

03 вересня 2024 р. 14:54

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15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

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14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

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13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

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12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

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11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

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08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

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В Україні продовжують фіксувати складну ситуацію в енергосистемі через російські обстріли. Однак дефіцит електроенергії може стабілізуватися вже найближчими днями.

Про це заявив експерт з енергетики Юрій Корольчук в ефірі Ранок.LIVE.

Прогнози щодо відключень світла у вересні

За словами Корольчука, електропостачання має стабілізуватися до 4-5 вересня. Водночас звільнення голови наглядової ради "Укренерго" Володимира Кудрицького на це не вплине, оскільки основний технічний персонал залишається на своїх місцях.

"Тривають ремонтні роботи. Є дві ще підстанції, які потрібно "підтягнути", тому що там великі пошкодження", — сказав експерт.

Він додав, що у разі продовження застосування відключень, вони будуть менш значними й зачеплять лише критичні регіони.

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17:26 Одеська бригада показала, як нищить російську техніку

17:25 Окупанти атакували житловий будинок у Херсонській області — загинув чоловік

17:05 ДБР відкрило справу через ракетний удар по навчальному закладі Полтави, — ЗМІ

16:55 Над Чорним морем ведеться розвідка — авіація НАТО контролює кордони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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