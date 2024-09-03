Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

В Украине продолжают фиксировать сложную ситуацию в энергосистеме из-за российских обстрелов. Однако дефицит электроэнергии может стабилизироваться уже в ближайшие дни.

Об этом заявил эксперт по энергетике Юрий Корольчук в эфире Ранок.LIVE.

Прогнозы по отключениям света в сентябре

По словам Корольчука, электроснабжение должно стабилизироваться до 4-5 сентября. В то же время увольнение главы наблюдательного совета "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на это не повлияет, поскольку основной технический персонал остается на своих местах.

"Продолжаются ремонтные работы. Есть две еще подстанции, которые нужно "подтянуть", потому что там большие повреждения", — сказал эксперт.

Он добавил, что в случае продолжения применения отключений они будут менее значительными и коснутся только критических регионов.