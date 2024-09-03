Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Сотни украинских военных, которые находятся на юге от Покровска Донецкой области, могут оказаться в окружении российских окупантов. В то же время, президент России Владимир Путин обвинил Украину в нежелании проводить переговоры.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

политтехнолог Тарас Загородний;

директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик;

директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;

первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Иван Крулько;

кандидат политических наук Андрей Ковалев;

экономист, финансист Александр Савченко.

Вместе с ведущим они обсудят следующие темы:

сотни украинских солдат могут оказаться в окружении южнее Покровска, — Forbes;

Путин снова обвинил Украину в нежелании заканчивать войну;

Турция уходит в БРИКС;

за август Россия продвинулась на 477 квадратных километров украинской территории, — AFP;

Укрэнерго без тендера раздало подрядчикам на строительство защитных сооружений 4,3 млрд. гривен.