Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Сотни украинских военных, которые находятся на юге от Покровска Донецкой области, могут оказаться в окружении российских окупантов. В то же время, президент России Владимир Путин обвинил Украину в нежелании проводить переговоры.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- политтехнолог Тарас Загородний;
- директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик;
- директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
- первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Иван Крулько;
- кандидат политических наук Андрей Ковалев;
- экономист, финансист Александр Савченко.
Вместе с ведущим они обсудят следующие темы:
- сотни украинских солдат могут оказаться в окружении южнее Покровска, — Forbes;
- Путин снова обвинил Украину в нежелании заканчивать войну;
- Турция уходит в БРИКС;
- за август Россия продвинулась на 477 квадратных километров украинской территории, — AFP;
- Укрэнерго без тендера раздало подрядчикам на строительство защитных сооружений 4,3 млрд. гривен.