Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE arrow
Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

3 сентября 2024 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Text

12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

Text

11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

Text

08:20 Лихорадка сейчас несет более высокие риски для украинцев, чем COVID, — заслуженный врач Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2024
Text

23:59 Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

Text

21:30 Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

Text

19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

Text

17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Text

12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

Text

11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

Text

08:20 Лихорадка сейчас несет более высокие риски для украинцев, чем COVID, — заслуженный врач Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2024
Text

23:59 Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

Text

21:30 Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

Text

19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

Text

17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

Сотни украинских военных, которые находятся на юге от Покровска Донецкой области, могут оказаться в окружении российских окупантов. В то же время, президент России Владимир Путин обвинил Украину в нежелании проводить переговоры.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • политтехнолог Тарас Загородний;
  • директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик;
  • директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
  • первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Иван Крулько;
  • кандидат политических наук Андрей Ковалев;
  • экономист, финансист Александр Савченко.

Вместе с ведущим они обсудят следующие темы:

  • сотни украинских солдат могут оказаться в окружении южнее Покровска, — Forbes;
  • Путин снова обвинил Украину в нежелании заканчивать войну;
  • Турция уходит в БРИКС;
  • за август Россия продвинулась на 477 квадратных километров украинской территории, — AFP;
  • Укрэнерго без тендера раздало подрядчикам на строительство защитных сооружений 4,3 млрд. гривен.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:26 Враг имеет восемь морских платформ для ракетных ударов, — Военно-Морские Силы Украины

13:26 В Украине задержали экс-нардепа и его сообщников, которые работали на вражеские спецслужбы

13:21 Под Купянском бойцы Нацгвардии нанесли удар по позициям и складу врага — впечатляющее видео

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

13:13 Директор НАБУ уволил своего заместителя — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:11 Наводчика ракет на Харьковскую ОВА приговорили к пожизненному заключению

13:08 Эксперт объяснил, какой мессенджер наиболее безопасен для гражданских и военных в условиях войны

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

12:54 Есть погибшие в Донецкой области — сколько ударов в сутки нанес враг и какие последствия

12:54 Переправляли мужчин за границу — в Одессе задержали злоумышленников

13:26 Враг имеет восемь морских платформ для ракетных ударов, — Военно-Морские Силы Украины

13:26 В Украине задержали экс-нардепа и его сообщников, которые работали на вражеские спецслужбы

13:21 Под Купянском бойцы Нацгвардии нанесли удар по позициям и складу врага — впечатляющее видео

13:13 Директор НАБУ уволил своего заместителя — детали

13:11 Наводчика ракет на Харьковскую ОВА приговорили к пожизненному заключению

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:08 Эксперт объяснил, какой мессенджер наиболее безопасен для гражданских и военных в условиях войны

12:54 Есть погибшие в Донецкой области — сколько ударов в сутки нанес враг и какие последствия

12:54 Переправляли мужчин за границу — в Одессе задержали злоумышленников

12:54 В Украине запустят платформу коммунальных услуг — детали

12:49 Главный раввин Британии отреагировал на приостановку лицензий на экспорт оружия Израилю

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Text

12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

Text

11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

Text

08:20 Лихорадка сейчас несет более высокие риски для украинцев, чем COVID, — заслуженный врач Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2024
Text

23:59 Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

Text

21:30 Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

Text

19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

Text

17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE