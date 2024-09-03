Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Сотні українських військових, які перебувають на півдні від Покровська Донецької області, можуть опинитися в оточенні російських окупантів. Водночас президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в небажанні проводити переговори.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

політтехнолог Тарас Загородній;

директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик;

директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;

перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Іван Крулько;

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

економіст, фінансист Олександр Савченко.

Разом з ведучим вони обговорять такі теми:

сотні українських солдатів можуть опинитися в оточенні на південь від Покровська, — Forbes;

Путін знову звинуватив Україну у небажанні закінчувати війну;

Туреччина йде в БРІКС;

за серпень Росія просунулась на 477 квадратних кілометрів української території, — AFP;

Укренерго без тендеру роздало підрядникам на будівництво захисних споруд 4,3 млрд гривень.