Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Сотні українських військових, які перебувають на півдні від Покровська Донецької області, можуть опинитися в оточенні російських окупантів. Водночас президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в небажанні проводити переговори.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- політтехнолог Тарас Загородній;
- директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик;
- директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
- перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Іван Крулько;
- кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
- економіст, фінансист Олександр Савченко.
Разом з ведучим вони обговорять такі теми:
- сотні українських солдатів можуть опинитися в оточенні на південь від Покровська, — Forbes;
- Путін знову звинуватив Україну у небажанні закінчувати війну;
- Туреччина йде в БРІКС;
- за серпень Росія просунулась на 477 квадратних кілометрів української території, — AFP;
- Укренерго без тендеру роздало підрядникам на будівництво захисних споруд 4,3 млрд гривень.