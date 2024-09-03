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Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

03 вересня 2024 р. 13:00

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13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

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13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

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12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

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11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

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08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

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17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Text

11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2024
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23:59 Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

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21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

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19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

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17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Сотні українських військових, які перебувають на півдні від Покровська Донецької області, можуть опинитися в оточенні російських окупантів. Водночас президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в небажанні проводити переговори.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • політтехнолог Тарас Загородній;
  • директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик;
  • директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
  • перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Іван Крулько;
  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
  • економіст, фінансист Олександр Савченко.

Разом з ведучим вони обговорять такі теми:

  • сотні українських солдатів можуть опинитися в оточенні на південь від Покровська, — Forbes;
  • Путін знову звинуватив Україну у небажанні закінчувати війну;
  • Туреччина йде в БРІКС;
  • за серпень Росія просунулась на 477 квадратних кілометрів української території, — AFP;
  • Укренерго без тендеру роздало підрядникам на будівництво захисних споруд 4,3 млрд гривень.

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14:07 Росія готує до війни школярів — деталі від британської розвідки

13:59 У Львові судитимуть чоловіка, який заробляв на ухилянтах

13:56 Світла в Одесі сьогодні буде ще менше — одночасного відключатимуть кілька груп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:54 Трамп розгорнув брудну кампанію проти Камали Гарріс — до чого вдається експрезидент США

13:46 Допомога для ВПО до 3 тис. грн — що буде з виплатами восени

13:44 У Києві судитимуть Шуфрича та його експомічника — Офіс Генпрокурора

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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