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Експерт спрогнозував відключення світла в Україні в осінній період

Експерт спрогнозував відключення світла в Україні в осінній період

23 липня 2024 р. 18:34

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Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев спрогнозував, як Україна проходитиме осінній період. За його словами, очікуються стабілізаційні графіки.

Про це Геннадій Рябцев сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 23 липня.

Відключення світла в Україні восени

Рябцев зазначив, що восени може діяти лише одна черга стабілізаційних відключень. За його словами, це ґрунтується на заяві голови правління НЕК Укренерго Олександра Кудрицького. 

"Укренерго є основним джерелом інформації, основним джерелом відкритих даних", — наголосив він.

Нагадаємо, якщо порівнювати удари Росії по енергосистемі України цього та минулого років, то зараз у нас немає резервних потужностей. Внаслідок останніх атак країна втратила половину споживання взимку — 9 ГВт.

Також народний депутат України Юрій Камельчук заявив, що до кінця року планують відновити майже 1,5 ГВт електроенергії. Проте він зазначив, що можливо вдасться відновити до 2 ГВт.

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