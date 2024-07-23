Эксперт спрогнозировал отключение света в Украине в осенний период

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев спрогнозировал, как Украина будет проходить осенний период. По его словам, ожидаются стабилизационные графики.

Об этом Геннадий Рябцев сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 23 июля.

Отключение света в Украине осенью

Рябцев отметил, что осенью может действовать только одна очередь стабилизационных отключений. По его словам, это основывается на заявлении главы правления НЭК Укрэнерго Александра Кудрицкого.

"Укрэнерго является основным источником информации, основным источником открытых данных", — подчеркнул он.

Напомним, если сравнивать удары России по энергосистеме Украины этого и прошлого, то сейчас у нас нет резервных мощностей. В результате последних атак страна потеряла половину потребления зимой — 9 ГВт.

Также народный депутат Украины Юрий Камельчук заявил, что до конца года планируют восстановить около 1,5 ГВт электроэнергии. Однако он отметил, что, возможно, удастся восстановить до 2 ГВт.