Нардеп розповів, скільки потужностей енергогенерації України зможуть відновити до кінця року

Народний депутат України Юрій Камельчук заявив, що до кінця року планують відновити майже 1,5 ГВт електроенергії. Проте він зазначив, що можливо вдасться відновити до 2 ГВт.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Скільки енергетичних потужностей відновлять цьогоріч

Нардеп прокоментував статтю видання The Economist, де стверджується, що руйнування начебто пришвидшило процес декарбонізації енергетичного сектору.

За його словами, наразі відновлюються блоки Трипільської та Зміївської ТЕС. Один газовий блок уже запущено, а тепловий планується ввести в експлуатацію у вересні.

"Відновлюються блоки Трипільської і Зміївської ТЕС. Запущений один газовий блок. Тепловий запустять у вересні... Нам допомагають Естонія, Литва і власними силами ми це робимо", — розповів Камельчук.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна не експортує електроенергію в інші країни.

Раніше ми писали, що у зимовий період ситуація з електропостачанням в Україні може виявитися кращою, ніж це було влітку. Але наразі прогнози робити складно через непередбачуваність дій Росії.