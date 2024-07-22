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Нардеп рассказал, сколько мощностей энергогенерации Украины смогут восстановить до конца года

Нардеп рассказал, сколько мощностей энергогенерации Украины смогут восстановить до конца года

22 июля 2024 г. 23:50

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Народный депутат Украины Юрий Камельчук заявил, что до конца года планируют восстановить почти 1,5 ГВт электроэнергии. Однако он отметил, что, возможно, удастся восстановить до 2 ГВт.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE.

Сколько энергетических мощностей восстановят в этом году

Нардеп прокомментировал статью издания The Economist , где утверждается, что разрушение вроде бы ускорило процесс декарбонизации энергетического сектора.

По его словам, возобновляются блоки Трипольской и Змиевской ТЭС. Один газовый блок уже запущен, а тепловой планируется ввести в эксплуатацию в сентябре.

"Восстанавливаются блоки Трипольской и Змиевской ТЭС. Запущен один газовый блок. Тепловой запустят в сентябре... Нам помогают Эстония, Литва и своими силами мы это делаем", — рассказал Камельчук.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина не экспортирует электроэнергию в другие страны.

Ранее мы писали, что в зимний период ситуация с электроснабжением в Украине может оказаться лучше, чем летом. Но пока прогнозы делать сложно из-за непредсказуемости действий России.

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