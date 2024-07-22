Нардеп рассказал, сколько мощностей энергогенерации Украины смогут восстановить до конца года

Народный депутат Украины Юрий Камельчук заявил, что до конца года планируют восстановить почти 1,5 ГВт электроэнергии. Однако он отметил, что, возможно, удастся восстановить до 2 ГВт.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE.

Сколько энергетических мощностей восстановят в этом году

Нардеп прокомментировал статью издания The Economist , где утверждается, что разрушение вроде бы ускорило процесс декарбонизации энергетического сектора.

По его словам, возобновляются блоки Трипольской и Змиевской ТЭС. Один газовый блок уже запущен, а тепловой планируется ввести в эксплуатацию в сентябре.

"Восстанавливаются блоки Трипольской и Змиевской ТЭС. Запущен один газовый блок. Тепловой запустят в сентябре... Нам помогают Эстония, Литва и своими силами мы это делаем", — рассказал Камельчук.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина не экспортирует электроэнергию в другие страны.

Ранее мы писали, что в зимний период ситуация с электроснабжением в Украине может оказаться лучше, чем летом. Но пока прогнозы делать сложно из-за непредсказуемости действий России.