Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

В Україну після перемоги повернуться тільки 30% громадян. Західні країни створюватимуть умови, аби трудові мігранти не їхали додому.

Про це в ефірі День.LIVE заявив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Україну очікує ще одна хвиля еміграції

За словами експерта, зараз не варто очікувати на нову велику хвилю еміграції з України, оскільки фізично українці не зможуть масово виїхати.

Водночас Воскобойник прогнозує хвилю трудової міграції після війни, бо людям потрібно буде забезпечити своє життя.

Президент асоціації наголошує, що західні країни створюватимуть ідеальні умови для трудових мігрантів, щоб вони не повертались додому

"До 2050 року країни Європи повинні залучити кожного року біля одного мільйона трудових мігрантів", — сказав він.