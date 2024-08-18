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Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

18 серпня 2024 р. 00:08

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00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
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В Україну після перемоги повернуться тільки 30% громадян. Західні країни створюватимуть умови, аби трудові мігранти не їхали додому.

Про це в ефірі День.LIVE заявив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Україну очікує ще одна хвиля еміграції

За словами експерта, зараз не варто очікувати на нову велику хвилю еміграції з України, оскільки фізично українці не зможуть масово виїхати.

Водночас Воскобойник прогнозує хвилю трудової міграції після війни, бо людям потрібно буде забезпечити своє життя. 

Президент асоціації наголошує, що західні країни створюватимуть ідеальні умови для трудових мігрантів, щоб вони не повертались додому

"До 2050 року країни Європи повинні залучити кожного року біля одного мільйона трудових мігрантів", — сказав він.

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23:53 На Харківщині чоловік "на око" визначив непридатність кабелів зв'язку і вирізав їх — суд виніс вирок

23:45 Як зареєструвати авто в сервісному центрі — інструкція від МВС

23:00 Зінченко, Забарний та Миколенко стартували в сезоні АПЛ — як зіграли українці

22:33 Чоловік тричі хотів мобілізуватися до ЗСУ, а коли це сталося, то служити відмовився — рішення суду

22:25 Ціни на пальне в Україні — скільки коштуватиме бензин завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:11 Припинення допомоги від Німеччини — у МЗС заявили про маніпуляції

21:59 Динамо обіграло Карпати, Полісся втратило очки, Зоря поступилася Ротаню — результати УПЛ

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00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
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16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
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17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

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12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
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19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція