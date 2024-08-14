Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попко заявив, що Росія щорічно отримує близько 5 мільярдів євро завдяки транзиту газу через територію України. Він додав, що тристоронній контракт між Європою, Росією та Україною завершується цьогоріч.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 14 серпня.

Скільки отримує Росія від транзиту газу через Україну

"По моїх особистих даних, Росія отримує за рік від транзиту газу в нинішніх обсягах, які проходять через нашу газотранспортну систему, п'ять мільярдів євро. Україна дійсно отримує 800 мільйонів євро", — заявив Попко.

Цього року закінчується термін дії контракту на транзит газу до Євросоюзу між Україною, Російською Федерацією та Європейським Союзом. Це ставить перед Україною важливе питання: чи продовжувати цю угоду. Попенко підкреслив, що укладення нового контракту з країною-агресором є неприйнятним варіантом.