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Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

14 серпня 2024 р. 17:01

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17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

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13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

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13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

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Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попко заявив, що Росія щорічно отримує близько 5 мільярдів євро завдяки транзиту газу через територію України. Він додав, що тристоронній контракт між Європою, Росією та Україною завершується цьогоріч.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 14 серпня.

Скільки отримує Росія від транзиту газу через Україну

"По моїх особистих даних, Росія отримує за рік від транзиту газу в нинішніх обсягах, які проходять через нашу газотранспортну систему, п'ять мільярдів євро. Україна дійсно отримує 800 мільйонів євро", — заявив Попко.

Цього року закінчується термін дії контракту на транзит газу до Євросоюзу між Україною, Російською Федерацією та Європейським Союзом. Це ставить перед Україною важливе питання: чи продовжувати цю угоду. Попенко підкреслив, що укладення нового контракту з країною-агресором є неприйнятним варіантом.

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17:45 Коронавірус повернувся — у Києві за тиждень різко зросла кількість хворих

17:41 Більшість продукції з Одещини йде до Китаю — що експортують

17:37 Окупанти вдарили дроном по авто Госпітальєрів на Харківщині — загинули медики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:28 Використання ЗСУ зброї Фінляндії на території Росії — президент країни зробив гучну заяву

17:25 Міноборони "добуло" 100 кг золота зі знищеної військової техніки окупантів

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17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

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13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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