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Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

14 августа 2024 г. 17:01

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17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

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13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

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13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
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20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

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19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

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Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попко заявил, что Россия ежегодно получает около 5 миллиардов евро благодаря транзиту газа через территорию Украины. Он добавил, что трехсторонний контракт между Европой, Россией и Украиной истекает в этом году.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 14 августа.

Сколько получает Россия от транзита газа через Украину

"По моим личным данным, Россия получает за год от транзита газа в нынешних объемах, проходящих через нашу газотранспортную систему, пять миллиардов евро. Украина действительно получает 800 миллионов евро", — заявил Попко.

В этом году истекает срок действия контракта на транзит газа в Евросоюз между Украиной, Российской Федерацией и Европейским Союзом. Это ставит перед Украиной важный вопрос: продолжать ли это соглашение. Попенко подчеркнул, что заключение нового контракта со страной-агрессором является неприемлемым вариантом.

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17:25 Минобороны "добыло" 100 кг золота с уничтоженной военной техники оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:25 СБУ разоблачила российскую сеть агентов, куда входил глава охраны Януковича

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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