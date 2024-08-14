Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попко заявил, что Россия ежегодно получает около 5 миллиардов евро благодаря транзиту газа через территорию Украины. Он добавил, что трехсторонний контракт между Европой, Россией и Украиной истекает в этом году.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 14 августа.

Сколько получает Россия от транзита газа через Украину

"По моим личным данным, Россия получает за год от транзита газа в нынешних объемах, проходящих через нашу газотранспортную систему, пять миллиардов евро. Украина действительно получает 800 миллионов евро", — заявил Попко.

В этом году истекает срок действия контракта на транзит газа в Евросоюз между Украиной, Российской Федерацией и Европейским Союзом. Это ставит перед Украиной важный вопрос: продолжать ли это соглашение. Попенко подчеркнул, что заключение нового контракта со страной-агрессором является неприемлемым вариантом.