Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

В Украину после победы вернутся только 30% граждан. Западные страны будут создавать условия, чтобы трудовые мигранты не ехали домой.

Об этом в эфире День.LIVE заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Украину ждет еще одна волна эмиграции

По словам эксперта, сейчас не стоит ожидать новой большой волны эмиграции из Украины, поскольку физически украинцы не смогут массово уехать.

В то же время Воскобойник прогнозирует волну трудовой миграции после войны, потому что людям нужно будет обеспечить свою жизнь.

Президент ассоциации отмечает, что западные страны будут создавать идеальные условия для трудовых мигрантов, чтобы они не возвращались домой

"До 2050 года страны Европы должны привлечь ежегодно около одного миллиона трудовых мигрантов", — сказал он.