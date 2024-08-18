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Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

18 августа 2024 г. 0:08

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00:08 Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

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00:08 Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

17 августа 2024
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16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

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10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

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13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

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13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
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19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

В Украину после победы вернутся только 30% граждан. Западные страны будут создавать условия, чтобы трудовые мигранты не ехали домой.

Об этом в эфире День.LIVE заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Украину ждет еще одна волна эмиграции

По словам эксперта, сейчас не стоит ожидать новой большой волны эмиграции из Украины, поскольку физически украинцы не смогут массово уехать.

В то же время Воскобойник прогнозирует волну трудовой миграции после войны, потому что людям нужно будет обеспечить свою жизнь.

Президент ассоциации отмечает, что западные страны будут создавать идеальные условия для трудовых мигрантов, чтобы они не возвращались домой

"До 2050 года страны Европы должны привлечь ежегодно около одного миллиона трудовых мигрантов", — сказал он.

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01:15 В Укрэнерго сообщили, как будут ограничивать потребление света сегодня

00:30 Безуглая резко высказалась по поводу уничтожения украинского МиГ-29 в Днепре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Во львовском развлекательном центре во время шоу произошел взрыв — трое детей пострадали

00:13 Гвардиола больше не агент Цыганкова — дела Виктора ведет бывший владелец Карпат

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00:08 Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

17 августа 2024
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16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
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17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

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13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

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13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

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12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

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10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
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19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция