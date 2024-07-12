Чим завершився саміт НАТО для України та загроза енергетичної кризи — ефір Новини.LIVE

У Вашингтоні в Сполучених Штатах Америки завершився саміт Північноатлантичного Альянсу. Водночас один з російських військових льотчиків передав секретні дані Головному управлінню розвідки.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- нардепка, Член Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
- політолог Олексій Буряченко.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять:
- чим завершився 75-й саміт НАТО для України;
- Київ готується до енергетичної кризи: яким буде найгірший сценарій;
- удар по Охматдиту: російський льотчик злив секретні дані ГУР;
Раніше український дипломат Лана Зеркаль попередила українців, що найближчим часом не варто очікувати покращення в енергосистемі.
Також видання Bloomberg писало, що напередодні виборів у США восени Україна прагне провести другу таку конференцію, але вже з участю Росії.