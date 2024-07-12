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Чим завершився саміт НАТО для України та загроза енергетичної кризи — ефір Новини.LIVE

Чим завершився саміт НАТО для України та загроза енергетичної кризи — ефір Новини.LIVE

12 липня 2024 р. 08:00

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08:00 Чим завершився саміт НАТО для України та загроза енергетичної кризи — ефір Новини.LIVE

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08:00 Чим завершився саміт НАТО для України та загроза енергетичної кризи — ефір Новини.LIVE

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18:12 Дипломатка розповіла чому Захід не вводить санкції проти атомної енергетики Росії

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17:00 Надія на стабільне електропостачання є — нардеп розповів, коли в Україні зменшать відключення

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14:33 Саміт НАТО у Вашингтоні — ефір Новини.LIVE

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У Вашингтоні в Сполучених Штатах Америки завершився саміт Північноатлантичного Альянсу. Водночас один з російських військових льотчиків передав секретні дані Головному управлінню розвідки. 

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • нардепка, Член Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
  • політолог Олексій Буряченко.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять:

  • чим завершився 75-й саміт НАТО для України;
  • Київ готується до енергетичної кризи: яким буде найгірший сценарій;
  • удар по Охматдиту: російський льотчик злив секретні дані ГУР;

Раніше український дипломат Лана Зеркаль попередила українців, що найближчим часом не варто очікувати покращення в енергосистемі.

Також видання Bloomberg писало, що напередодні виборів у США восени Україна прагне провести другу таку конференцію, але вже з участю Росії.

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