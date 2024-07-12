Чем завершился саммит НАТО для Украины и угроза энергетического кризиса — эфир Новини.LIVE

В Вашингтоне в Соединенных Штатах Америки завершился саммит Североатлантического Альянса. В то ж время один из российских военных летчиков передал секретные данные Главному управлению разведки.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

нардеп, член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;

политолог Алексей Буряченко.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят:

чем завершился 75-й саммит НАТО для Украины;

Киев готовится к энергетическому кризису: каким будет худший сценарий;

удар по Охматдету: российский летчик слил секретные данные ГУР;

Ранее украинский дипломат Лана Зеркаль предупредила украинцев, что в ближайшее время не следует ожидать улучшения в энергосистеме.

Также издание Bloomberg писало, что в преддверии выборов в США осенью Украина стремится провести вторую такую конференцию, но уже с участием России.