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Чем завершился саммит НАТО для Украины и угроза энергетического кризиса — эфир Новини.LIVE

Чем завершился саммит НАТО для Украины и угроза энергетического кризиса — эфир Новини.LIVE

12 июля 2024 г. 8:00

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08:00 Чем завершился саммит НАТО для Украины и угроза энергетического кризиса — эфир Новини.LIVE

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06:17 Отчаянные и очень мотивированные — аналитик рассказал о солдатах-зеках

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00:28Мы получили максимум в этих условиях — нардеп об итогах НАТО в эксклюзивном интервью Новини.LIVE

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23:57 В Киевгорсовете предупредили, что у украинцев может быть свет только 4 часа в сутки

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18:55 Киев готовится к серьезному энергетическому кризису — какие первые шаги власти

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18:12 Дипломат рассказал, почему Запад не вводит санкции против атомной энергетики России

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17:50Разговор Трампа и Орбана, очереди у ЦНАПов и когда будет свет — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Надежда на стабильное электроснабжение есть — нардеп рассказал, когда в Украине уменьшат отключение

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14:33 Саммит НАТО в Вашингтоне — эфир Новини.LIVE

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14:15 Эксперт объяснил, когда вернутся дни без отключений света

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Чем завершился саммит НАТО для Украины и угроза энергетического кризиса — эфир Новини.LIVE

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06:17 Отчаянные и очень мотивированные — аналитик рассказал о солдатах-зеках

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00:28 Мы получили максимум в этих условиях — нардеп об итогах НАТО в эксклюзивном интервью Новини.LIVE

11 июля 2024
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23:57 В Киевгорсовете предупредили, что у украинцев может быть свет только 4 часа в сутки

Text

18:55 Киев готовится к серьезному энергетическому кризису — какие первые шаги власти

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18:12 Дипломат рассказал, почему Запад не вводит санкции против атомной энергетики России

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17:50 Разговор Трампа и Орбана, очереди у ЦНАПов и когда будет свет — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Надежда на стабильное электроснабжение есть — нардеп рассказал, когда в Украине уменьшат отключение

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14:33 Саммит НАТО в Вашингтоне — эфир Новини.LIVE

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14:15 Эксперт объяснил, когда вернутся дни без отключений света

В Вашингтоне в Соединенных Штатах Америки завершился саммит Североатлантического Альянса. В то ж время один из российских военных летчиков передал секретные данные Главному управлению разведки.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • нардеп, член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
  • политолог Алексей Буряченко.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят:

  • чем завершился 75-й саммит НАТО для Украины;
  • Киев готовится к энергетическому кризису: каким будет худший сценарий;
  • удар по Охматдету: российский летчик слил секретные данные ГУР;

Ранее украинский дипломат Лана Зеркаль предупредила украинцев, что в ближайшее время не следует ожидать улучшения в энергосистеме.

Также издание Bloomberg писало, что в преддверии выборов в США осенью Украина стремится провести вторую такую конференцию, но уже с участием России.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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23:57 В Киевгорсовете предупредили, что у украинцев может быть свет только 4 часа в сутки

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