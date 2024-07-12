Чем завершился саммит НАТО для Украины и угроза энергетического кризиса — эфир Новини.LIVE

В Вашингтоне в Соединенных Штатах Америки завершился саммит Североатлантического Альянса. В то ж время один из российских военных летчиков передал секретные данные Главному управлению разведки.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- нардеп, член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
- политолог Алексей Буряченко.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят:
- чем завершился 75-й саммит НАТО для Украины;
- Киев готовится к энергетическому кризису: каким будет худший сценарий;
- удар по Охматдету: российский летчик слил секретные данные ГУР;
Ранее украинский дипломат Лана Зеркаль предупредила украинцев, что в ближайшее время не следует ожидать улучшения в энергосистеме.
Также издание Bloomberg писало, что в преддверии выборов в США осенью Украина стремится провести вторую такую конференцию, но уже с участием России.