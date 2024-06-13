Військовий психолог пояснив причину негативного ставлення до працівників ТЦК

До територіальних центрів комплектування через отримані поранення пішло служити багато військовослужбовців ЗСУ. Водночас в самих центрах ніхто не проводить з військовими психологічних тренінгів з приводу роботи з цивільними.

Про це розповів військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі Ранок.LIVE.

Чому українці негативно ставляться до працівників ТЦК

За словами експерта, головна причина — відсутність певних психологічних тренінгів для військкомів щодо роз'яснень мобілізації цивільним, які є у поліцейських.

"Саме ці конфлікти, які виникають через відсутність такої комунікації, призводять до того, що чоловіки сидять вдома, як у в'язниці зі страхом виходити на вулицю. І на психологічний клімат населення це не дуже добре впливає", — сказав Козінчук.

Сутички з ТЦК СП — останні новини

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що оборонне відомство не толерує неправомірних дій військкомів, але при цьому закликав "поважати" працівників ТЦК, оскільки вони туди пішли працювати після бойових поранень.

Водночас в Одесі спалахнув черговий скандал, під час якого четверо поліцейських та люди у військовій формі заламували руки чоловікові, збили його прямо на асфальт, та пробували одягти наручники.

А також на тлі ряду сутичок парламентський Комітет з нацбезпеки планує передати деякі функції працівників ТЦК СП цивільним органам.