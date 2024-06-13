ТЦК має конкурувати з центрами рекрутингу, а не воювати з населенням, — військовий психолог

Резонансний випадок в Одесі, де сталася масова сутичка між працівниками ТЦК та медиками, мав певні наслідки. ТЦК може втратити частину своїх повноважень — їх можуть передати в рекрутингові центри.

Таку ініціативу підтримує військовий психолог Андрій Козінчук, про це він заявив в ефірі Новини. LIVE у четвер, 13 червня.

Психолог назвав одну з ймовірних причин конфлікту в Одесі

За його словами, причиною виникнення конфлікту ТЦК та медиків в Одесі могло бути й російське ІПСО.

"В Одесі дужу добре ІПСО працює. Це наслідки російського ІПСО — наслухалися, наговорилися, і тепер б’ються. Мені здається, всіх цих працівників треба розподіляти в інші регіони. – Вони настільки розслабилися, що кажуть: Хто нас замінить? Вас замінить якийсь дядько з Вінницької області. Якщо ви думаєте, що ви незамінні — ви дуже сильно помиляєтеся. Замін багато", — зазначив психолог.

Ставлення до людей з військкоматів має змінитися

За думкою Козінчука, має змінюватися і ставлення людей до працівників ТЦК, куди пришли багато військових, які не можуть служити в бойових бригадах через поранення. Варто змінити ставлення до працівників ТЦК.

"Психологічний стан людини після поранення, коли вона їде в Рівненську або в Івано-Франківську область і кожного дня вислуховує від тих, хто ухиляється від свого конституційного обов’язку, це напружує. Зі співробітниками ТЦК ніхто не працює в плані стресостійкості, кризової комунікації, як, наприклад, у патрульній поліції. Плюс в них зарплата набагато менше, ніж у бойових частинах, тому вони відчувають себе "третім сортом", — зазначив він.

ТЦК має конкурувати з рекрутинговими центрами

Прокоментував Козінчук і заяву голови Комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича про те, що обласні ТЦК скаржаться на рекрутингові центри, адже ті мають більшу популярність у населення.

"У нас є конкуренція, ТЦК має конкурувати з рекрутинговими центрами, а не воювати з населенням. Можливо, ТЦК втратить частину своїх повноважень, це буде робити рекрутинговий центр. Всіма руками підтримую цю ініціативу", — наголосив психолог.

Заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова повідомила, що мережа рекрутингових центрів в Україні розвивається, їх вже налічується 22. Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3.

Нагадаємо, що в Одесі трапився конфлікт між співробітниками швидкої допомоги та районного ТЦК: медиків силоміць утримували у ТЦК, поки під вікнами будівлі не утворився мітинг на їхню підтримку. За час конфлікту сталося кілька бійок між медиками та військовими. Інцидент набув широкого розголосу в соцмережах, однак в обласному ТЦК вже відреагували на ситуацію, крім того, лікарка, що була присутня під час інциденту, розповіла свою версію подій.

Додамо, що на думку виконавчого директора Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка, цей випадок мають розслідувати спецслужби.

Речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук вважає, що такі конфлікти, як відбувся в Одесі між працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки й лікарями, не додають іміджу жодній зі сторін.