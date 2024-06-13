Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением — военный психолог arrow
ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением — военный психолог

ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением — военный психолог

13 июня 2024 г. 10:55

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:55 ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением — военный психолог

Text

08:00 Зеленский в Саудовской Аравии, экономическое бронирование, мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2024
Text

23:30 Не действуют в пользу ВСУ — Братчук отреагировал на конфликт между ТЦК и медиками в Одессе

Text

22:16 Жестокие бои под Бахмутом и боевые будни бригады ГПСУ "Помста" — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:37 Нардеп заявил, что медикам необходимо в первую очередь предоставить бронь

Text

20:10 Дмитрук прокомментировал потасовку между ТЦК и медиками скорой помощи в Одессе

Text

19:34 У военнопленных России спросили, чем отличается Вторая мировая от войны в Украине — видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:56 Российские пленные рассказали, была ли у них задача не брать украинских военных в плен

Text

17:54 Саммит мира в Швейцарии и исчезновение 9-летней украинки в Германии — эфир Вечір.LIVE

Text

14:12 Нардеп объяснил, как будет проходить подготовка к осенне-зимнему периоду в энергетике

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

10:55 ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением — военный психолог

Text

08:00 Зеленский в Саудовской Аравии, экономическое бронирование, мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2024
Text

23:30 Не действуют в пользу ВСУ — Братчук отреагировал на конфликт между ТЦК и медиками в Одессе

Text

22:16 Жестокие бои под Бахмутом и боевые будни бригады ГПСУ "Помста" — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:37 Нардеп заявил, что медикам необходимо в первую очередь предоставить бронь

Text

20:10 Дмитрук прокомментировал потасовку между ТЦК и медиками скорой помощи в Одессе

Text

19:34 У военнопленных России спросили, чем отличается Вторая мировая от войны в Украине — видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:56 Российские пленные рассказали, была ли у них задача не брать украинских военных в плен

Text

17:54 Саммит мира в Швейцарии и исчезновение 9-летней украинки в Германии — эфир Вечір.LIVE

Text

14:12 Нардеп объяснил, как будет проходить подготовка к осенне-зимнему периоду в энергетике

Резонансный случай в Одессе, где произошло массовое столкновение между работниками ТЦК и медиками, имело определенные последствия. ТЦК может потерять часть своих полномочий – их могут передать в рекрутинговые центры.

Такую инициативу поддерживает военный психолог Андрей Козинчук, о чем он заявил в эфире Новини. LIVE в четверг, 13 июня.

Психолог назвал одну из вероятных причин конфликта в Одессе
По его словам, причиной возникновения конфликта ТЦК и медиков в Одессе могло быть и российское ИПСО. 

"В Одессе очень хорошо ИПСО работает. Это последствия российского ИПСО - наслушались, наговорились, и теперь дерутся. Мне кажется, всех этих работников надо распределять в другие регионы - они настолько расслабились, что говорят: Кто нас заменит? Вас заменит какой-то дядя из Винницкой области. Если вы думаете, что вы незаменимы — вы очень сильно ошибаетесь. Замен много", — отметил психолог. 

Отношение к сотрудникам военкоматов должно измениться

По мнению Козинчука, должно меняться и отношение людей к работникам ТЦК, куда пришли многие военные, которые не могут служить в боевых бригадах из-за ранений. Стоит изменить отношение к работникам ТЦК.

"Психологическое состояние человека после ранения, когда он едет в Ровенскую или в Ивано-Франковскую область и каждый день выслушивает от тех, кто уклоняется от своего конституционного долга, это напрягает. С сотрудниками ТЦК никто не работает в плане стрессоустойчивости, кризисной коммуникации, как, например, в патрульной полиции. Плюс у них зарплата намного меньше, чем в боевых частях, поэтому они чувствуют себя "третьим сортом", — отметил он.  

ТЦК должен конкурировать с рекрутинговыми центрами

Прокомментировал Козинчук и заявление председателя Комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Александра Завитневича о том, что областные ТЦК жалуются на рекрутинговые центры, ведь те имеют большую популярность у населения. 

"У нас есть конкуренция, ТЦК должен конкурировать с рекрутинговыми центрами, а не воевать с населением. Возможно, ТЦК потеряет часть своих полномочий, это будет делать рекрутинговый центр. Всеми руками поддерживаю эту инициативу", — подчеркнул психолог.

Заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова сообщила, что сеть рекрутинговых центров в Украине развивается, их уже насчитывается 22. По состоянию на май соотношение добровольцев и мобилизованных, которые пришли в армию, составляет 1 к 3. 

Напомним, что в Одессе случился конфликт между сотрудниками скорой помощи и районного ТЦК: медиков силой удерживали в ТЦК, пока под окнами здания не образовался митинг в их поддержку. За время конфликта произошло несколько драк между медиками и военными. Инцидент получил широкую огласку в соцсетях, однако в областном ТЦК уже отреагировали на ситуацию, кроме того, присутствовавшая во время инцидента врач рассказала свою версию событий.

Добавим, что, по мнению исполнительного директора Хельсинкского союза по правам человека Александра Павличенко, этот случай должны расследовать спецслужбы.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук считает, что такие конфликты, как в Одессе между работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки и врачами, не добавляют имиджа ни одной из сторон.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

11:08 Цены на квартиры в Украине — выгодно ли покупать жилье сейчас

Text

10:55 ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением — военный психолог

10:54 Буданов отреагировал на разрешение бить по России западным оружием

10:47 Выплаты до 70 тыс. грн — открыта регистрация на новую программу помощи

10:45 Последствия ударов россиян по Харьковщине — Синегубов рассказал подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:43 Эксперт по кибербезопасности рассказал, почему Резерв+ не вписывается в законодательство

10:28 Желтая лента — в Донецкую область с юга прибыл особый поезд

10:20 Отключение света — кому из одесситов стоит достать повербанки

10:09 Работникам ТЦК возможно сократят полномочия из-за постоянных скандалов

10:07 В магазинах подскочили цены — новая стоимость муки, сахара и соли

11:08 Цены на квартиры в Украине — выгодно ли покупать жилье сейчас

10:54 Буданов отреагировал на разрешение бить по России западным оружием

10:47 Выплаты до 70 тыс. грн — открыта регистрация на новую программу помощи

10:45 Последствия ударов россиян по Харьковщине — Синегубов рассказал подробности

10:43 Эксперт по кибербезопасности рассказал, почему Резерв+ не вписывается в законодательство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:28 Желтая лента — в Донецкую область с юга прибыл особый поезд

10:20 Отключение света — кому из одесситов стоит достать повербанки

10:09 Работникам ТЦК возможно сократят полномочия из-за постоянных скандалов

10:07 В магазинах подскочили цены — новая стоимость муки, сахара и соли

09:50 В Одессе установили гуманитарные генераторы для больниц и инфраструктуры в ресторане — СМИ

23:12 Эксперт объяснил разницу ударов РФ по энергетике между 2022 и 2024 годами

20:15 Насколько обоснованы новые цены на электричество — мнение одесситов

12:49 Что происходит на рынке труда в Украине — сколько вакансий и где платят самую большую зарплату

Новость с видео

05:39 В Украине растет количество нападений на ТЦК, а к "охоте" на уклонистов хотят привлечь собак

10 июня 2024
Эксклюзив

23:02 Отключение света будет продолжаться 2-3 года, — все проблемы в энергетике Украины

20:15 Насколько безопасны одесские пляжи и какая стоимость услуг на них — инспекция Новини.LIVE

14:22 Apple собирается создать собственный ИИ — это навсегда изменит iPhone

04:47 Отключение света в Украине — насколько подорожали EcoFlow и другие зарядные станции

9 июня 2024

05:40 Блэкауты в Украине — насколько выросли цены на генераторы и сколько они сейчас стоят

8 июня 2024

05:42 Ukraine Focus передаст Украине 50 машин скорой помощи — большое интервью с основателем

Text

10:55 ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением — военный психолог

Text

08:00 Зеленский в Саудовской Аравии, экономическое бронирование, мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2024
Text

23:30 Не действуют в пользу ВСУ — Братчук отреагировал на конфликт между ТЦК и медиками в Одессе

Text

22:16 Жестокие бои под Бахмутом и боевые будни бригады ГПСУ "Помста" — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:37 Нардеп заявил, что медикам необходимо в первую очередь предоставить бронь

Text

20:10 Дмитрук прокомментировал потасовку между ТЦК и медиками скорой помощи в Одессе

Text

19:34 У военнопленных России спросили, чем отличается Вторая мировая от войны в Украине — видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:56 Российские пленные рассказали, была ли у них задача не брать украинских военных в плен

Text

17:54 Саммит мира в Швейцарии и исчезновение 9-летней украинки в Германии — эфир Вечір.LIVE

Text

14:12 Нардеп объяснил, как будет проходить подготовка к осенне-зимнему периоду в энергетике