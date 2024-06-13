ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением — военный психолог

Резонансный случай в Одессе, где произошло массовое столкновение между работниками ТЦК и медиками, имело определенные последствия. ТЦК может потерять часть своих полномочий – их могут передать в рекрутинговые центры.

Такую инициативу поддерживает военный психолог Андрей Козинчук, о чем он заявил в эфире Новини. LIVE в четверг, 13 июня.

Психолог назвал одну из вероятных причин конфликта в Одессе

По его словам, причиной возникновения конфликта ТЦК и медиков в Одессе могло быть и российское ИПСО.

"В Одессе очень хорошо ИПСО работает. Это последствия российского ИПСО - наслушались, наговорились, и теперь дерутся. Мне кажется, всех этих работников надо распределять в другие регионы - они настолько расслабились, что говорят: Кто нас заменит? Вас заменит какой-то дядя из Винницкой области. Если вы думаете, что вы незаменимы — вы очень сильно ошибаетесь. Замен много", — отметил психолог.

Отношение к сотрудникам военкоматов должно измениться

По мнению Козинчука, должно меняться и отношение людей к работникам ТЦК, куда пришли многие военные, которые не могут служить в боевых бригадах из-за ранений. Стоит изменить отношение к работникам ТЦК.

"Психологическое состояние человека после ранения, когда он едет в Ровенскую или в Ивано-Франковскую область и каждый день выслушивает от тех, кто уклоняется от своего конституционного долга, это напрягает. С сотрудниками ТЦК никто не работает в плане стрессоустойчивости, кризисной коммуникации, как, например, в патрульной полиции. Плюс у них зарплата намного меньше, чем в боевых частях, поэтому они чувствуют себя "третьим сортом", — отметил он.

ТЦК должен конкурировать с рекрутинговыми центрами

Прокомментировал Козинчук и заявление председателя Комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Александра Завитневича о том, что областные ТЦК жалуются на рекрутинговые центры, ведь те имеют большую популярность у населения.

"У нас есть конкуренция, ТЦК должен конкурировать с рекрутинговыми центрами, а не воевать с населением. Возможно, ТЦК потеряет часть своих полномочий, это будет делать рекрутинговый центр. Всеми руками поддерживаю эту инициативу", — подчеркнул психолог.

Заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова сообщила, что сеть рекрутинговых центров в Украине развивается, их уже насчитывается 22. По состоянию на май соотношение добровольцев и мобилизованных, которые пришли в армию, составляет 1 к 3.

Напомним, что в Одессе случился конфликт между сотрудниками скорой помощи и районного ТЦК: медиков силой удерживали в ТЦК, пока под окнами здания не образовался митинг в их поддержку. За время конфликта произошло несколько драк между медиками и военными. Инцидент получил широкую огласку в соцсетях, однако в областном ТЦК уже отреагировали на ситуацию, кроме того, присутствовавшая во время инцидента врач рассказала свою версию событий.

Добавим, что, по мнению исполнительного директора Хельсинкского союза по правам человека Александра Павличенко, этот случай должны расследовать спецслужбы.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук считает, что такие конфликты, как в Одессе между работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки и врачами, не добавляют имиджа ни одной из сторон.