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Не діють на користь ЗСУ — Братчук відреагував на конфлікт між ТЦК та медиками в Одесі

Не діють на користь ЗСУ — Братчук відреагував на конфлікт між ТЦК та медиками в Одесі

12 червня 2024 р. 23:30

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23:30 Не діють на користь ЗСУ — Братчук відреагував на конфлікт між ТЦК та медиками в Одесі

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22:16 Жорстокі бої під Бахмутом і бойові будні бригади ДПСУ "Помста" — ексклюзив Новини.LIVE

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21:37 Нардеп заявив, що медикам необхідно в першу чергу надати бронь

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20:10 Дмитрук прокоментував бійку між ТЦК та медиками швидкої допомоги в Одесі

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19:34 У військовополонених Росії запитали, чим відрізняється Друга світова від війни в Україні — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:56 Російські полонені розповіли, чи було в них завдання не брати українських військових в полон

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Речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук заявив, що такі конфлікти, як відбувся в Одесі між працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки й лікарями, не додають іміджу жодній зі сторін. За його словами, такі ситуації не діють на користь військових.

Про це Сергій Братчук розповів в ефірі Вечір.LIVE у середу, 12 червня.

Братчук про конфлікт із ТЦК в Одесі

Речник ОДА "Південь", коментуючи конфлікт між ТЦК і медиками в Одесі, зазначив, що кожен такий "кричущий" випадок повинен бути оцінений юридично.

"На жаль, ми втрачаємо єдність, ту комунікацію між суспільством та ЗСУ", — наголосив Братчук. 

За його словами, на такі скандальні події повинна бути миттєва відповідь.

"Ця комунікація кульгає. Відразу представники ТЦК і з медичної сторони зобов'язані були вийти, зробити заяви й, якщо не давати оцінку, то хоча б пояснити: "наші люди брали участь, ми розберемося й ці люди будуть покарані", — пояснив Братчук.

Нагадаємо, що в Одесі трапився конфлікт між співробітниками швидкої допомоги та районного ТЦК. Інцидент набув широкого розголосу в соцмережах, однак в обласному ТЦК вже відреагували на ситуацію, крім того, лікарка, що була присутня під час інциденту, розповіла свою версію подій.

Додамо, що на думку виконавчого директора Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка, цей випадок мають розслідувати спецслужби.

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