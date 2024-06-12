Не діють на користь ЗСУ — Братчук відреагував на конфлікт між ТЦК та медиками в Одесі

Речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук заявив, що такі конфлікти, як відбувся в Одесі між працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки й лікарями, не додають іміджу жодній зі сторін. За його словами, такі ситуації не діють на користь військових.
Про це Сергій Братчук розповів в ефірі Вечір.LIVE у середу, 12 червня.
Братчук про конфлікт із ТЦК в Одесі
Речник ОДА "Південь", коментуючи конфлікт між ТЦК і медиками в Одесі, зазначив, що кожен такий "кричущий" випадок повинен бути оцінений юридично.
"На жаль, ми втрачаємо єдність, ту комунікацію між суспільством та ЗСУ", — наголосив Братчук.
За його словами, на такі скандальні події повинна бути миттєва відповідь.
"Ця комунікація кульгає. Відразу представники ТЦК і з медичної сторони зобов'язані були вийти, зробити заяви й, якщо не давати оцінку, то хоча б пояснити: "наші люди брали участь, ми розберемося й ці люди будуть покарані", — пояснив Братчук.
Нагадаємо, що в Одесі трапився конфлікт між співробітниками швидкої допомоги та районного ТЦК. Інцидент набув широкого розголосу в соцмережах, однак в обласному ТЦК вже відреагували на ситуацію, крім того, лікарка, що була присутня під час інциденту, розповіла свою версію подій.
Додамо, що на думку виконавчого директора Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка, цей випадок мають розслідувати спецслужби.