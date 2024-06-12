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Не действуют в пользу ВСУ — Братчук отреагировал на конфликт между ТЦК и медиками в Одессе

Не действуют в пользу ВСУ — Братчук отреагировал на конфликт между ТЦК и медиками в Одессе

12 июня 2024 г. 23:30

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23:30 Не действуют в пользу ВСУ — Братчук отреагировал на конфликт между ТЦК и медиками в Одессе

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20:10 Дмитрук прокомментировал потасовку между ТЦК и медиками скорой помощи в Одессе

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Представитель Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что такие конфликты, как произошел в Одессе между работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки и врачами, не добавляют имиджа ни одной из сторон. По его словам, подобные ситуации не действуют в пользу военных.

Об этом Сергей Братчук рассказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 12 июня.

Братчук о конфликте с ТЦК в Одессе

Спикер УДА "Юг", комментируя конфликт между ТЦК и медиками в Одессе, отметил, что каждый такой "вопиющий" случай должен быть оценен юридически.

"К сожалению, мы теряем единство, ту коммуникацию между обществом и ВСУ", — подчеркнул Братчук.

По его словам, на такие скандальные события должен быть мгновенный ответ.

"Эта коммуникация хромает. Сразу представители ТЦК и с медицинской стороны обязаны были выйти, сделать заявления и, если не давать оценку, то хотя бы объяснить: "наши люди участвовали, мы разберемся и эти люди будут наказаны", — пояснил Братчук.

Напомним, что в Одессе случился конфликт между сотрудниками скорой помощи и районного ТЦК. Инцидент получил широкую огласку в соцсетях, однако в областном ТЦК уже отреагировали на ситуацию, кроме того, присутствовавшая во время инцидента врач рассказала свою версию событий.

Добавим, что, по мнению исполнительного директора Хельсинкского союза по правам человека Александра Павличенко, этот случай должны расследовать спецслужбы.

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