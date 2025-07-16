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Главная arrow Відео arrow Ситуация с укрытиями и инфраструктурой на Оболони — Київський час arrow
Ситуация с укрытиями и инфраструктурой на Оболони — Київський час

Ситуация с укрытиями и инфраструктурой на Оболони — Київський час

16 июля 2025 г. 19:13

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В Оболонском районе Киева сейчас проживают 350-400 тысяч человек. В то же время из-за активной застройки на Минском массиве существует большой запрос на детские сады.

Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу в 19:00.

О чем эфир

Гостем выпуска "Київського час" Новини.LIVE станет глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

В выпуске они обсудят такие темы:

  • Оболонская РГА показывала одни из лучших результатов за пять лет;
  • 30% рабочего времени председателя РГА — коммуникация с людьми и 30% работа в команде;
  • После войны на месте аллеи защитников Оболони создадут мемориальный комплекс;
  • Причина парковочного коллапса в Киеве - отсутствие системного стратегического развития города;
  • В Киеве плохой уровень подвижного состава;
  • В Оболонском районе проживают 350-400 тысяч человек;
  • общественные уборные в Оболонском районе переделаны под хранилища;
  • Оболонский район имеет второй по размеру бюджет среди всех РГА Киева;
  • В 2025 году в районе планируют построить три-четыре футбольных поля;
  • 90% спортивных площадок в Киеве построены незаконно;
  • Инфраструктура детских площадок в столице приходит в упадок;
  • 75% жителей района против уборки барахолки "Зенит";
  • На Оболони откроют еще одно противорадиационное хранилище;
  • Сейчас в районе осталось 20% недоделанных укрытий;
  • Жилищный фонд изношен, нужна реновация;
  • Средства на безбарьерность в Киеве направляют с 2024 года;
  • На Минском массиве из-за новых застроек есть большой запрос на детские сады.

Напомним, в Киеве разоблачили масштабное нарушение в сфере обращения с отходами - подозрение получил глава "Киевспецтранса".

А начальнице отдела "Киевтелесервиса" объявили подозрение в служебной халатности, в результате чего из столичного бюджета переплатили более 50 миллионов гривен.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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