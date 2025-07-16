Ситуация с укрытиями и инфраструктурой на Оболони — Київський час

В Оболонском районе Киева сейчас проживают 350-400 тысяч человек. В то же время из-за активной застройки на Минском массиве существует большой запрос на детские сады.

Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу в 19:00.

О чем эфир

Гостем выпуска "Київського час" Новини.LIVE станет глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

В выпуске они обсудят такие темы:

Оболонская РГА показывала одни из лучших результатов за пять лет;

30% рабочего времени председателя РГА — коммуникация с людьми и 30% работа в команде;

После войны на месте аллеи защитников Оболони создадут мемориальный комплекс;

Причина парковочного коллапса в Киеве - отсутствие системного стратегического развития города;

В Киеве плохой уровень подвижного состава;

В Оболонском районе проживают 350-400 тысяч человек;

общественные уборные в Оболонском районе переделаны под хранилища;

Оболонский район имеет второй по размеру бюджет среди всех РГА Киева;

В 2025 году в районе планируют построить три-четыре футбольных поля;

90% спортивных площадок в Киеве построены незаконно;

Инфраструктура детских площадок в столице приходит в упадок;

75% жителей района против уборки барахолки "Зенит";

На Оболони откроют еще одно противорадиационное хранилище;

Сейчас в районе осталось 20% недоделанных укрытий;

Жилищный фонд изношен, нужна реновация;

Средства на безбарьерность в Киеве направляют с 2024 года;

На Минском массиве из-за новых застроек есть большой запрос на детские сады.

Напомним, в Киеве разоблачили масштабное нарушение в сфере обращения с отходами - подозрение получил глава "Киевспецтранса".

А начальнице отдела "Киевтелесервиса" объявили подозрение в служебной халатности, в результате чего из столичного бюджета переплатили более 50 миллионов гривен.