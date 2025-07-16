Ситуация с укрытиями и инфраструктурой на Оболони — Київський час

В Оболонском районе Киева сейчас проживают 350-400 тысяч человек. В то же время из-за активной застройки на Минском массиве существует большой запрос на детские сады.
Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу в 19:00.
О чем эфир
Гостем выпуска "Київського час" Новини.LIVE станет глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.
В выпуске они обсудят такие темы:
- Оболонская РГА показывала одни из лучших результатов за пять лет;
- 30% рабочего времени председателя РГА — коммуникация с людьми и 30% работа в команде;
- После войны на месте аллеи защитников Оболони создадут мемориальный комплекс;
- Причина парковочного коллапса в Киеве - отсутствие системного стратегического развития города;
- В Киеве плохой уровень подвижного состава;
- В Оболонском районе проживают 350-400 тысяч человек;
- общественные уборные в Оболонском районе переделаны под хранилища;
- Оболонский район имеет второй по размеру бюджет среди всех РГА Киева;
- В 2025 году в районе планируют построить три-четыре футбольных поля;
- 90% спортивных площадок в Киеве построены незаконно;
- Инфраструктура детских площадок в столице приходит в упадок;
- 75% жителей района против уборки барахолки "Зенит";
- На Оболони откроют еще одно противорадиационное хранилище;
- Сейчас в районе осталось 20% недоделанных укрытий;
- Жилищный фонд изношен, нужна реновация;
- Средства на безбарьерность в Киеве направляют с 2024 года;
- На Минском массиве из-за новых застроек есть большой запрос на детские сады.
Напомним, в Киеве разоблачили масштабное нарушение в сфере обращения с отходами - подозрение получил глава "Киевспецтранса".
А начальнице отдела "Киевтелесервиса" объявили подозрение в служебной халатности, в результате чего из столичного бюджета переплатили более 50 миллионов гривен.