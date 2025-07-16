Ситуація з укриттями й інфраструктурою на Оболоні — Київський час

В Оболонському районі Києва наразі проживають 350-400 тисяч людей. Водночас через активну забудову на Мінському масиві існує великий запит на дитячі садочки.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу о 19:00.

Про що ефір

Гостем випуску "Київського часу" Новини.LIVE стане голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

У випуску вони обговорять такі теми:

Оболонська РДА показувала одні з найкращих результатів за п'ять років;

30% робочого часу голови РДА — комунікація з людьми та 30% робота в команді;

Після війни на місці алеї захисників Оболоні створять меморіальний комплекс;

Причина паркувального колапсу у Києві — відсутність системного стратегічного розвитку міста;

У Києві поганий рівень рухомого складу;

В Оболонському районі проживають 350-400 тисяч людей;

громадські вбиральні в Оболонському районі перероблені під сховища;

Оболонський район має другий за розміром бюджет серед всіх РДА Києва;

У 2025 році в районі планують побудувати три-чотири футбольних поля;

90% спортивних майданчиків у Києві побудовані незаконно;

Інфраструктура дитячих майданчиків у столиці занепадає;

75% мешканців району проти прибирання барахолки "Зеніт";

На Оболоні відкриють ще одну протирадіаційне сховище;

Наразі в районі залишилося 20% недороблених укриттів;

Житловий фонд зношений, потрібна реновація;

Кошти на безбар'єрність у Києві спрямовують з 2024 року;

На Мінському масиві через нові забудови є великий запит на дитячі садки.

Нагадаємо, у Києві викрили масштабне порушення у сфері поводження з відходами — підозру отримав голова "Київспецтрансу".

А начальниці відділу "Київтелесервісу" оголосили підозру у службовій недбалості, внаслідок чого зі столичного бюджету переплатили понад 50 мільйонів гривень.