Ситуація з укриттями й інфраструктурою на Оболоні — Київський час

В Оболонському районі Києва наразі проживають 350-400 тисяч людей. Водночас через активну забудову на Мінському масиві існує великий запит на дитячі садочки.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу о 19:00.
Про що ефір
Гостем випуску "Київського часу" Новини.LIVE стане голова Оболонської РДА Кирило Фесик.
У випуску вони обговорять такі теми:
- Оболонська РДА показувала одні з найкращих результатів за п'ять років;
- 30% робочого часу голови РДА — комунікація з людьми та 30% робота в команді;
- Після війни на місці алеї захисників Оболоні створять меморіальний комплекс;
- Причина паркувального колапсу у Києві — відсутність системного стратегічного розвитку міста;
- У Києві поганий рівень рухомого складу;
- В Оболонському районі проживають 350-400 тисяч людей;
- громадські вбиральні в Оболонському районі перероблені під сховища;
- Оболонський район має другий за розміром бюджет серед всіх РДА Києва;
- У 2025 році в районі планують побудувати три-чотири футбольних поля;
- 90% спортивних майданчиків у Києві побудовані незаконно;
- Інфраструктура дитячих майданчиків у столиці занепадає;
- 75% мешканців району проти прибирання барахолки "Зеніт";
- На Оболоні відкриють ще одну протирадіаційне сховище;
- Наразі в районі залишилося 20% недороблених укриттів;
- Житловий фонд зношений, потрібна реновація;
- Кошти на безбар'єрність у Києві спрямовують з 2024 року;
- На Мінському масиві через нові забудови є великий запит на дитячі садки.
Нагадаємо, у Києві викрили масштабне порушення у сфері поводження з відходами — підозру отримав голова "Київспецтрансу".
А начальниці відділу "Київтелесервісу" оголосили підозру у службовій недбалості, внаслідок чого зі столичного бюджету переплатили понад 50 мільйонів гривень.