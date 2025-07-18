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Дедлайн Путину и миротворцы в Украине — эфир Ранок.LIVE

Дедлайн Путину и миротворцы в Украине — эфир Ранок.LIVE

18 июля 2025 г. 8:00

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Президент США Дональд Трамп требует от России прекращения огня. Глава Белого дома заявил, что если в течение 50 дней Россия не завершит войну в Украине, то начнут действовать новые тарифы и санкции.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 18 июля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили;
  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
  • народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк;
  • заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко;
  • народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
  • начальник Часовоярской городской Военной администрации Сергей Чаус;
  • народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
  • политолог Игорь Попов;
  • экономист, советник президента (2019-2024 гг. ) Олег Устенко.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • США предупредили Россию: если в течение 50 дней не будет прекращения огня, начнут действовать новые тарифы и вторичные санкции;
  • Британия заявляет о степени готовности к отправке "сил сдерживания" в Украину;
  • Германия назвала ориентировочные сроки передачи систем Patriot.

Ранее мы информировали, что в последнее время Дональд Трамп недоволен российским диктатором Владимиром Путиным.

Также мы сообщали, что Президент США может наложить вторичные санкции против тех, кто помогает России.

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07:19 Россияне ударили по Чугуеву — есть раненые и разрушения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:15 Утилизация сухой травы — какой штраф грозит поджигателю в 2025

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