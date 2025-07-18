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Дедлайн Путіну та миротворці в Україні — ефір Ранок.LIVE

Дедлайн Путіну та миротворці в Україні — ефір Ранок.LIVE

18 липня 2025 р. 08:00

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08:00 Дедлайн Путіну та миротворці в Україні — ефір Ранок.LIVE

17 липня 2025
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20:43 Муслім Чеберлоєвський в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE

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17:50 Свириденко очолила уряд — ефір Вечір.LIVE

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13:14 Яких змін очікувати Україні з новим прем’єром — ефір День.LIVE

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08:00 Новий Кабмін та засідання НАТО через Україну — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп вимагає від Росії припинення вогню. Очільник Білого дому заявив, що якщо протягом 50 днів Росія не завершить війну в Україні, то почнуть діяти нові тарифи та санкції.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 18 липня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • командир добровольчого батальону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі;
  • генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
  • народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк;
  • заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук В'ячеслав Потапенко;
  • народний депутат від партії "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
  • начальник Часовоярської міської Військової адміністраціі Сергій Чаус;
  • народний депутат України від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • політолог Ігор Попов;
  • економіст, радник президента (2019-2024 рр.) Олег Устенко.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • США попередили Росію: якщо протягом 50 днів не буде припинення вогню, почнуть діяти нові тарифи та вторинні санкції;
  • Британія заявляє про ступінь готовності до відрядження "сил стримування" в Україну;
  • Німеччина назвала орієнтовні терміни передачі систем Patriot.

Раніше ми інформували, що останнім часом Дональд Трамп незадоволений російським диктатором Володимиром Путіним. 

Також ми повідомляли, що Президент США може накласти вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії.

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08:29 Вручення повістки — які правила діють влітку 2025 року

08:15 У Держдепі пояснили підхід Трампа щодо закінчення війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Гроші від Данії — де українцям нададуть допомогу у 124 тис. грн

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