Трамп принимает у себя принца Бахрейна — прямой эфир

Президент США Дональд Трамп 16 июля лично принимает у себя принца Бахрейна Салмана бин Хамада Аль Халифа. Встреча проходит в Белом доме.

Первые подробности с переговоров — смотрите в эфире Новини.LIVE.

Встреча Трампа с принцем Бахрейна

Встреча Дональда Трампа с принцем Бахрейна Салманом бин Хамадом Аль Халифой проходит в Белом Доме. Ожидается, что они обсудят стратегические вопросы безопасности и новые договоренности.

Напомним, ранее Трамп раскрыл, советуется ли с женой относительно войны в Украине. Глава Белого дома назвал ее "очень умной".

Также мы сообщали, что у Президента Украины Владимира Зеленского неожиданно появился новый союзник в Белом доме. Речь идет о первой леди США Мелании Трамп.