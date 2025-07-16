Трамп приймає у себе принца Бахрейна — прямий ефір

Президент США Дональд Трамп 16 липня особисто приймає у себе принца Бахрейну Салмана бін Хамада Аль Халіфа. Зустріч відбувається у Білому домі.

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Зустріч Трампа з принцом Бахрейну

Зустріч Дональда Трампа з принцом Бахрейну Салманом бін Хамадом Аль Халіфою проходить у Білому Домі. Очікується, що вони обговорять стратегічні питання безпеки та нові домовленості.

Нагадаємо, раніше Трамп розкрив, чи радиться з дружиною щодо війни в Україні. Глава Білого дому назвав її "дуже розумною".

Також ми повідомляли, що у Президента України Володимира Зеленського неочікувано з'явився новий союзник у Білому домі. Йдеться про першу леді США Меланію Трамп.