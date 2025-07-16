Трамп подписывает законы для США — прямая трансляция

Президент США Дональд Трамп в среду, 16 июля, проводит церемонию подписания законов в Белом доме. Одним из них станет закон, который имеет целью сдерживание наркокартелей в стране.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Церемония подписания законов

Среди законов, которые подпишет американский лидер есть закон об ужесточении наказания за торговлю фентанило-родственными веществами - он предусматривает сдерживание наркокартелей.

Также речь идет о пакетной бюджетно-налоговой реформе, включая налоговые льготы, расходы на аграрный сектор и энергетику, а также возможные сокращения расходов на программы Medicaid и продовольственные талоны.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что Илон Маск сменил номер телефона после скандала с президентом Дональдом Трампом.

А Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидер США может остановить войну.