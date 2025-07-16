Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Трамп подписывает законы для США — прямая трансляция arrow
Трамп подписывает законы для США — прямая трансляция

Трамп подписывает законы для США — прямая трансляция

16 июля 2025 г. 22:43

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Трамп подписывает законы для США — прямая трансляция

Text

Ситуация с укрытиями и инфраструктурой на Оболони — Київський час

Text

Трамп принимает у себя принца Бахрейна — прямой эфир

Text

Мерц убедил Трампа передать оружие Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

Макрон подвел с Patriot, а Трамп отправил оружие — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

Назначения в Кабмине и слова Трампа о Путине — эфир Ранок.LIVE

15 июля 2025
Text

Трамп с новыми заявлениями в прямом эфире — что говорит о Украине

Text

Заявления Рютте о будущем Украины — выступление в прямом эфире

Text

Каллас вышла с важным заявлением по войне в Украине — трансляция

Text

Отставка Шмыгаля и больше Patriot от НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

22:43 Трамп подписывает законы для США — прямая трансляция

Text

19:13 Ситуация с укрытиями и инфраструктурой на Оболони — Київський час

Text

18:02 Трамп принимает у себя принца Бахрейна — прямой эфир

Text

17:50 Мерц убедил Трампа передать оружие Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Макрон подвел с Patriot, а Трамп отправил оружие — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп в среду, 16 июля, проводит церемонию подписания законов в Белом доме. Одним из них станет закон, который имеет целью сдерживание наркокартелей в стране.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Церемония подписания законов

Среди законов, которые подпишет американский лидер есть закон об ужесточении наказания за торговлю фентанило-родственными веществами - он предусматривает сдерживание наркокартелей.

Также речь идет о пакетной бюджетно-налоговой реформе, включая налоговые льготы, расходы на аграрный сектор и энергетику, а также возможные сокращения расходов на программы Medicaid и продовольственные талоны.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что Илон Маск сменил номер телефона после скандала с президентом Дональдом Трампом.

А Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидер США может остановить войну.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

23:35 В Часовом Яру взяли в плен "элиту" РФ — на что жалуются оккупанты

23:28 Оболонская РГА в лидерах — достижения за пять лет и планы

22:59 Во Львове открыли дело по массовому отравлению в ресторане

22:54 НСЗУ учла нужды бойцов — что изменится в "Доступных лекарствах"

Text

22:43 Трамп подписывает законы для США — прямая трансляция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:18 САП открыла дело из-за возможных злоупотреблений чиновников

22:15 Избежать долгов — когда надо платить налог на недвижимость

22:14 Магучих выиграла золотую медаль турнира в Бельгии

21:48 Садовый предложил обмен тел солдат СССР на пленных

21:42 Усик на открытой тренировке поддержал пленных Азовстали

23:35 В Часовом Яру взяли в плен "элиту" РФ — на что жалуются оккупанты

23:28 Оболонская РГА в лидерах — достижения за пять лет и планы

22:59 Во Львове открыли дело по массовому отравлению в ресторане

22:54 НСЗУ учла нужды бойцов — что изменится в "Доступных лекарствах"

22:18 САП открыла дело из-за возможных злоупотреблений чиновников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:15 Избежать долгов — когда надо платить налог на недвижимость

22:14 Магучих выиграла золотую медаль турнира в Бельгии

21:48 Садовый предложил обмен тел солдат СССР на пленных

21:42 Усик на открытой тренировке поддержал пленных Азовстали

21:32 Маск сменил номер телефона — как это связано с Трампом

18:43 Черешня, помидоры и арбузы — сколько за них платят одесситы

06:33 Поможет ли оружие США закончить войну — мнения одесситов

15 июля

18:43 Где отдохнуть в Одессе у моря не за все деньги — цены и услуги

06:33 День Государственности — что о нем знают одесситы

14 июля

19:44 Как выросли цены на квартиры в Одессе 2025 — стоимость у моря

11 июля

22:33 Жизнь под обстрелами — как сейчас живет Херсон

18:44 Как изменилось отношение одесситов к союзникам за 4 года войны

06:33 Осторожно, мошенники — как снять квартиру в Одессе на пике сезона

10 июля

18:44 Туристический сезон в Одессе — сколько стоит снять квартиру

9 июля

18:44 Арбузы, черешни и сливы — как изменились цены в магазинах Одессы

Text

22:43 Трамп подписывает законы для США — прямая трансляция

Text

19:13 Ситуация с укрытиями и инфраструктурой на Оболони — Київський час

Text

18:02 Трамп принимает у себя принца Бахрейна — прямой эфир

Text

17:50 Мерц убедил Трампа передать оружие Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Макрон подвел с Patriot, а Трамп отправил оружие — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Ситуация с укрытиями и инфраструктурой на Оболони — Київський час

Ситуация с укрытиями и инфраструктурой на Оболони — Київський час

16 июля 2025 г. 19:13
Трамп принимает у себя принца Бахрейна — прямой эфир

Трамп принимает у себя принца Бахрейна — прямой эфир

16 июля 2025 г. 18:02
Мерц убедил Трампа передать оружие Украине — эфир Вечір.LIVE

Мерц убедил Трампа передать оружие Украине — эфир Вечір.LIVE

16 июля 2025 г. 17:50
Макрон подвел с Patriot, а Трамп отправил оружие — эфир День.LIVE

Макрон подвел с Patriot, а Трамп отправил оружие — эфир День.LIVE

16 июля 2025 г. 13:12
Назначения в Кабмине и слова Трампа о Путине — эфир Ранок.LIVE

Назначения в Кабмине и слова Трампа о Путине — эфир Ранок.LIVE

16 июля 2025 г. 8:00
Трамп с новыми заявлениями в прямом эфире — что говорит о Украине

Трамп с новыми заявлениями в прямом эфире — что говорит о Украине

15 июля 2025 г. 22:09
Заявления Рютте о будущем Украины — выступление в прямом эфире

Заявления Рютте о будущем Украины — выступление в прямом эфире

15 июля 2025 г. 19:08
Каллас вышла с важным заявлением по войне в Украине — трансляция

Каллас вышла с важным заявлением по войне в Украине — трансляция

15 июля 2025 г. 18:16

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации