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Трамп підписує закони для США — пряма трансляція

Трамп підписує закони для США — пряма трансляція

16 липня 2025 р. 22:43

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Президент США Дональд Трамп у середу, 16 липня, проводить церемонію підписання законів у Білому домі. Одним з них стане закон, який має на меті стримування наркокартелів у країні.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Церемонія підписання законів

Серед законів, які підпише американський лідер є закон про посилення покарання за торгівлю фентаніло-спорідненими речовинами — він передбачає стримування наркокартелів.

Також йдеться про пакетну бюджетно-податкову реформу, включно з податковими пільгами, витратами на аграрний сектор та енергетику, а також можливі скорочення витрат на програми Medicaid і продовольчі талони.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон розповів, що Ілон Маск змінив номер телефону після скандалу з президентом Дональдом Трампом.

А Президент України Володимир Зеленський вважає, що лідер США може зупинити війну.

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