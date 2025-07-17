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Новый Кабмин и заседание НАТО из-за Украины — эфир Ранок.LIVE

Новый Кабмин и заседание НАТО из-за Украины — эфир Ранок.LIVE

17 июля 2025 г. 8:00

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Новый Кабмин и заседание НАТО из-за Украины — эфир Ранок.LIVE

16 июля 2025
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Трамп подписывает законы для США — прямая трансляция

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Трамп принимает у себя принца Бахрейна — прямой эфир

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Мерц убедил Трампа передать оружие Украине — эфир Вечір.LIVE

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08:00 Новый Кабмин и заседание НАТО из-за Украины — эфир Ранок.LIVE

16 июля 2025
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22:43 Трамп подписывает законы для США — прямая трансляция

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19:13 Ситуация с укрытиями и инфраструктурой на Оболони — Київський час

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18:02 Трамп принимает у себя принца Бахрейна — прямой эфир

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17:50 Мерц убедил Трампа передать оружие Украине — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о заседании стран НАТО, имеющих комплексы Patriot, для возможной помощи Украине. Также обсудим новый состав Кабинета Министров.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

  • спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко
  • заместитель генерального директора ГП "Укрметртестстандарт", кандидат медицинских наук Олег Рубан
  • эксперт по кибербезопасности Константин Корсун
  • народный депутат от фракции "Слуга Народа", член комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак
  • специалист по коммуникациям Razom We Stand, политолог Максим Гардус
  • политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский
  • руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко

Ранее мы писали, что Европа изучает возможность использования замороженных российских активов для оплаты пакета вооружений США для Украины.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении нового премьер-министра.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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