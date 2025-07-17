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Новий Кабмін та засідання НАТО через Україну — ефір Ранок.LIVE

Новий Кабмін та засідання НАТО через Україну — ефір Ранок.LIVE

17 липня 2025 р. 08:00

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08:00 Новий Кабмін та засідання НАТО через Україну — ефір Ранок.LIVE

16 липня 2025
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22:43 Трамп підписує закони для США — пряма трансляція

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19:13 Ситуація з укриттями й інфраструктурою на Оболоні — Київський час

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18:02 Трамп приймає у себе принца Бахрейна — прямий ефір

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17:50 Мерц переконав Трампа передати зброю Україні — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про засідання країн НАТО, що мають комплекси Patriot, для можливої допомоги Україні. Також обговоримо новий склад Кабінету Міністрів.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
  • заступник генерального директора ДП "Укрметртестстандарт", кандидат медичних наук Олег Рубан
  • експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун
  • народний депутат від фракції "Слуга Народу", член комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак
  • спеціаліст з комунікацій Razom We Stand, політолог Максим Гардус
  • політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко
  •  кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський
  • керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко

Раніше ми писали, що Європа вивчає можливість використання заморожених російських активів для оплати пакета озброєнь США для України.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення нового прем'єр-міністра.

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08:57 Міноборони Німеччини спростувало заяви Трампа щодо України

08:50 Гроші за неякісні послуги ЖКГ — коли можна стягнути штраф

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:33 Німеччина та Британія готуються до нападу — укладуть спецугоду

08:29 Порушення військового обліку — чи можуть виписати кілька штрафів

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