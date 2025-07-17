Новий Кабмін та засідання НАТО через Україну — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про засідання країн НАТО, що мають комплекси Patriot, для можливої допомоги Україні. Також обговоримо новий склад Кабінету Міністрів.

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Гості сьогоднішнього ефіру:

речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко

заступник генерального директора ДП "Укрметртестстандарт", кандидат медичних наук Олег Рубан

експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун

народний депутат від фракції "Слуга Народу", член комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак

спеціаліст з комунікацій Razom We Stand, політолог Максим Гардус

політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко

кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський

керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко

Раніше ми писали, що Європа вивчає можливість використання заморожених російських активів для оплати пакета озброєнь США для України.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення нового прем'єр-міністра.