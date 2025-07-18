Новая должность Умерова и удар ЕС по Кремлю — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова на новую должность. Бывший министр обороны станет новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 18 июля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;

политический эксперт Константин Матвиенко;

доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач;

нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук;

председатель всеукраинской ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира будут обсуждать такие темы:

Президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова, который ранее занимал должность министра обороны, новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России, о чем в X сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас.

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет активно добиваться воплощения своих планов по завершению войны России против Украины.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на новый пакет санкций ЕС против России.

А также СМИ сообщают, что Украина позволит тестировать зарубежное оружие на поле боя.