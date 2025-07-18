Новая должность Умерова и удар ЕС по Кремлю — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова на новую должность. Бывший министр обороны станет новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 18 июля.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
- политический эксперт Константин Матвиенко;
- доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач;
- нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук;
- председатель всеукраинской ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира будут обсуждать такие темы:
- Президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова, который ранее занимал должность министра обороны, новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России, о чем в X сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что будет активно добиваться воплощения своих планов по завершению войны России против Украины.
Ранее Владимир Зеленский отреагировал на новый пакет санкций ЕС против России.
А также СМИ сообщают, что Украина позволит тестировать зарубежное оружие на поле боя.