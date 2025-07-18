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Новая должность Умерова и удар ЕС по Кремлю — эфир День.LIVE

Новая должность Умерова и удар ЕС по Кремлю — эфир День.LIVE

18 июля 2025 г. 13:22

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08:00 Дедлайн Путину и миротворцы в Украине — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Свириденко возглавила правительство — эфир Вечір.LIVE

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13:14 Каких изменений ждать Украине с новым премьером — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова на новую должность. Бывший министр обороны станет новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 18 июля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
  • политический эксперт Константин Матвиенко;
  • доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук;
  • председатель всеукраинской ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира будут обсуждать такие темы:

  • Президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова, который ранее занимал должность министра обороны, новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России, о чем в X сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что будет активно добиваться воплощения своих планов по завершению войны России против Украины.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на новый пакет санкций ЕС против России.

А также СМИ сообщают, что Украина позволит тестировать зарубежное оружие на поле боя.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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