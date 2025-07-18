Нова посада Умєрова та удар ЄС по Кремлю — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова на нову посаду. Колишній міністр оборони стане новим секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 18 липня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

голова Комітету економістів України Андрій Новак;

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;

нардеп від фракції "Слуга народу" Дмитро Соломчук;

голова всеукраїнської ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру будуть обговорюватимуть такі теми:

Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова, який раніше обіймав посаду міністра оборони, новим секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Посли ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти Росії, про що у X повідомила високий представник ЄС із закордонних справ та безпеки Кая Каллас.

Президент США Дональд Трамп заявив, що активно домагатиметься втілення своїх планів щодо завершення війни Росії проти України.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на новий пакет санкції ЄС проти Росії.

А також ЗМІ повідомляють, що Україна дозволить тестувати закордонну зброю на полі бою.