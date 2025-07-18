Нова посада Умєрова та удар ЄС по Кремлю — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова на нову посаду. Колишній міністр оборони стане новим секретарем Ради національної безпеки і оборони.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 18 липня.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- голова Комітету економістів України Андрій Новак;
- політичний експерт Костянтин Матвієнко;
- доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;
- нардеп від фракції "Слуга народу" Дмитро Соломчук;
- голова всеукраїнської ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк.
Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE
Під час ефіру будуть обговорюватимуть такі теми:
- Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова, який раніше обіймав посаду міністра оборони, новим секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
- Посли ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти Росії, про що у X повідомила високий представник ЄС із закордонних справ та безпеки Кая Каллас.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що активно домагатиметься втілення своїх планів щодо завершення війни Росії проти України.
Раніше Володимир Зеленський відреагував на новий пакет санкції ЄС проти Росії.
А також ЗМІ повідомляють, що Україна дозволить тестувати закордонну зброю на полі бою.