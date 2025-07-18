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Нова посада Умєрова та удар ЄС по Кремлю — ефір День.LIVE

Нова посада Умєрова та удар ЄС по Кремлю — ефір День.LIVE

18 липня 2025 р. 13:22

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Президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова на нову посаду. Колишній міністр оборони стане новим секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 18 липня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • голова Комітету економістів України Андрій Новак;
  • політичний експерт Костянтин Матвієнко;
  • доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;
  • нардеп від фракції "Слуга народу" Дмитро Соломчук;
  • голова всеукраїнської ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру будуть обговорюватимуть такі теми:

  • Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова, який раніше обіймав посаду міністра оборони, новим секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
  • Посли ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти Росії, про що у X повідомила високий представник ЄС із закордонних справ та безпеки Кая Каллас.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що активно домагатиметься втілення своїх планів щодо завершення війни Росії проти України.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на новий пакет санкції ЄС проти Росії.

А також ЗМІ повідомляють, що Україна дозволить тестувати закордонну зброю на полі бою.

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13:06 Споживчий кошик — чи можуть собі дозволити пенсіонери в Європі

13:00 Німеччина виплатить допомогу особам з інвалідністю — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:59 Військовий розповів про поведінку РФ під час візиту урядовців США

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