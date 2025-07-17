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Больше не верят США, но благодарны ЕС —мнения киевлян о союзниках

Больше не верят США, но благодарны ЕС —мнения киевлян о союзниках

17 июля 2025 г. 19:51

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19:51 Больше не верят США, но благодарны ЕС —мнения киевлян о союзниках

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17:50 Свириденко возглавила правительство — эфир Вечір.LIVE

Киевляне раньше больше доверяли США. Они надеялись, что приход к власти Дональда Трампа увеличит поддержку для Украины, однако произошло иначе. 

Горожане поделились мыслями о Европейском Союзе и политике Белого Дома с журналисткой Новини.LIVE Анной Сирык.

Киевляне больше не доверяют словам Дональда Трампа

Жительница столицы Анна заявила, что кардинально изменила свое отношение к американскому лидеру Дональду Трампу.

"Я не совсем понимаю Трампа и не понимаю его позиций. Мне кажется, что президент должен быть более ответственным. Его действия и слова не совпадают друг с другом. Меня это беспокоит, честно скажу, а ЕС, надеюсь, будут нам помогать, и мы победим. Нам надо только победить, никаких примирений", — считает Анна.

Напомним, мы рассказывали, покупают ли киевляне евро по бешеному курсу. Также мы рассказывали, как именно американский президент Дональд Трамп хочет закончить войну в Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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