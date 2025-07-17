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Більше не вірять США, але вдячні ЄС — думки киян про союзників

Більше не вірять США, але вдячні ЄС — думки киян про союзників

17 липня 2025 р. 19:51

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Більше не вірять США, але вдячні ЄС — думки киян про союзників

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Свириденко очолила уряд — ефір Вечір.LIVE

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16 липня 2025
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Трамп підписує закони для США — пряма трансляція

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Ситуація з укриттями й інфраструктурою на Оболоні — Київський час

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Трамп приймає у себе принца Бахрейна — прямий ефір

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13:22 Нова посада Умєрова та удар ЄС по Кремлю — ефір День.LIVE

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08:00 Дедлайн Путіну та миротворці в Україні — ефір Ранок.LIVE

17 липня 2025
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20:43 Муслім Чеберлоєвський в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE

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19:51 Більше не вірять США, але вдячні ЄС — думки киян про союзників

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17:50 Свириденко очолила уряд — ефір Вечір.LIVE

Кияни раніше більше довіряли США. Вони сподівались, що прихід до влади Дональда Трампа збільшить підтримку для України, однак сталося інакше. 

Містяни поділились думками про Європейський Союз та політику Білого Дому з журналісткою Новини.LIVE Анною Сірик.

Кияни більше не довіряють словам Дональда Трампа

Жителька столиці Ганна заявила, що кардинально змінила своє ставлення до американського лідера Дональда Трампа. 

"Я не зовсім розумію Трампа і не розумію його позицій. Мені здається, що президент має бути більш відповідальним. Його дії та слова не збігаються одне з одним. Мене це непокоїть, чесно скажу, а ЄС, маю надію, будуть нам допомагати, і ми переможемо. Нам треба тільки перемогти, ніяких примирень", — вважає Ганна.  

Нагадаємо, ми розповідали, чи купують кияни євро за шаленим курсом. Також ми розповідали, як саме американський президент Дональд Трамп хоче закінчити війну в Україні.

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16:25 Доступні у липні — 10 важливих пільг для військовослужбовців

16:25 Суд арештував 1,5 млрд грн активів екснардепа "Партії регіонів"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:24 Зеленський заслухав доповідь нового міністра оборони

16:10 Квитки на поїзди до Польщі — як знайти та за скільки можна купити

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