Більше не вірять США, але вдячні ЄС — думки киян про союзників

Кияни раніше більше довіряли США. Вони сподівались, що прихід до влади Дональда Трампа збільшить підтримку для України, однак сталося інакше.

Містяни поділились думками про Європейський Союз та політику Білого Дому з журналісткою Новини.LIVE Анною Сірик.

Кияни більше не довіряють словам Дональда Трампа

Жителька столиці Ганна заявила, що кардинально змінила своє ставлення до американського лідера Дональда Трампа.

"Я не зовсім розумію Трампа і не розумію його позицій. Мені здається, що президент має бути більш відповідальним. Його дії та слова не збігаються одне з одним. Мене це непокоїть, чесно скажу, а ЄС, маю надію, будуть нам допомагати, і ми переможемо. Нам треба тільки перемогти, ніяких примирень", — вважає Ганна.

Нагадаємо, ми розповідали, чи купують кияни євро за шаленим курсом. Також ми розповідали, як саме американський президент Дональд Трамп хоче закінчити війну в Україні.