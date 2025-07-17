Каких изменений ждать Украине с новым премьером — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о назначении Юлии Свириденко новым премьер-министром и каких изменений ждать Украине. Также обсудим новые угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин в 150 стран.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Гости сегодняшнего эфира:
- главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус
- главный сержант 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Максим Бутолин
- доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации НУ "Львовская политехника" Василий Гулай
- заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич
- нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук
- представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин
Напомним, 17 июля Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.
Также мы писали, что министр обороны Рустем Умеров, вероятно, получит должность в Совете национальной безопасности Украины.