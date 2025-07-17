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Главная arrow Відео arrow Каких изменений ждать Украине с новым премьером — эфир День.LIVE arrow
Каких изменений ждать Украине с новым премьером — эфир День.LIVE

Каких изменений ждать Украине с новым премьером — эфир День.LIVE

17 июля 2025 г. 13:14

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Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о назначении Юлии Свириденко новым премьер-министром и каких изменений ждать Украине. Также обсудим новые угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин в 150 стран.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

  • главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус
  • главный сержант 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Максим Бутолин
  • доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации НУ "Львовская политехника" Василий Гулай
  • заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук
  • представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин

Напомним, 17 июля Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.

Также мы писали, что министр обороны Рустем Умеров, вероятно, получит должность в Совете национальной безопасности Украины.

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