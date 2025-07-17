Каких изменений ждать Украине с новым премьером — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о назначении Юлии Свириденко новым премьер-министром и каких изменений ждать Украине. Также обсудим новые угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин в 150 стран.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус

главный сержант 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Максим Бутолин

доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации НУ "Львовская политехника" Василий Гулай

заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич

нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук

представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин

Напомним, 17 июля Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.

Также мы писали, что министр обороны Рустем Умеров, вероятно, получит должность в Совете национальной безопасности Украины.