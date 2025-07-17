Яких змін очікувати Україні з новим прем’єром — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про призначення Юлії Свириденко новим прем'єр-міністром та яких змін чекати Україні. Також обговоримо нові погрози президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит до 150 країн.
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Гості сьогоднішнього ефіру:
- головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус
- головний сержант 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Максим Бутолін
- доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ "Львівська політехніка" Василь Гулай
- заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич
- нардеп від фракції "Слуга народу" Дмитро Соломчук
- речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин
Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України.
Також ми писали, що міністр оборони Рустем Умєров, ймовірно, отримає посаду у Раді національної безпеки України.