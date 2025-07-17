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Яких змін очікувати Україні з новим прем’єром — ефір День.LIVE

Яких змін очікувати Україні з новим прем’єром — ефір День.LIVE

17 липня 2025 р. 13:14

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Яких змін очікувати Україні з новим прем’єром — ефір День.LIVE

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16 липня 2025
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Трамп підписує закони для США — пряма трансляція

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Трамп приймає у себе принца Бахрейна — прямий ефір

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Мерц переконав Трампа передати зброю Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:14 Яких змін очікувати Україні з новим прем’єром — ефір День.LIVE

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08:00 Новий Кабмін та засідання НАТО через Україну — ефір Ранок.LIVE

16 липня 2025
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22:43 Трамп підписує закони для США — пряма трансляція

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19:13 Ситуація з укриттями й інфраструктурою на Оболоні — Київський час

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18:02 Трамп приймає у себе принца Бахрейна — прямий ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про призначення Юлії Свириденко новим прем'єр-міністром та яких змін чекати Україні. Також обговоримо нові погрози президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит до 150 країн.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус
  • головний сержант 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Максим Бутолін
  • доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ "Львівська політехніка" Василь Гулай
  • заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес"  Олесь Маляревич
  • нардеп від фракції "Слуга народу" Дмитро Соломчук
  • речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України.

Також ми писали, що міністр оборони Рустем Умєров, ймовірно, отримає посаду у Раді національної безпеки України.

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13:45 Під час сварки зарізала співмешканця — в Одесі затримали жінку

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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