Яких змін очікувати Україні з новим прем’єром — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про призначення Юлії Свириденко новим прем'єр-міністром та яких змін чекати Україні. Також обговоримо нові погрози президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит до 150 країн.

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Гості сьогоднішнього ефіру:

головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус

головний сержант 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Максим Бутолін

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ "Львівська політехніка" Василь Гулай

заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич

нардеп від фракції "Слуга народу" Дмитро Соломчук

речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України.

Також ми писали, що міністр оборони Рустем Умєров, ймовірно, отримає посаду у Раді національної безпеки України.