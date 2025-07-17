Свириденко возглавила правительство — эфир Вечір.LIVE

Верховная Рада назначила новое правительство Украины. А ЕС провалил утверждение 18-го пакета санкций в отношении России.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в эфире эксперты обсудят следующие темы:
- Новый Кабмин: кто вошел в правительство Свириденко;
- Какую должность займет Рустем Умеров:
- Демобилизация: перепалка Гончаренко и Зеленского в Раде;
- Курсант расстрелял военных на полигоне ВСУ на Черниговщине;
- Какие страны официально подтвердили закупку вооружения США для Украины;
- Ермак: Пришло время Си Цзиньпину встретиться с Зеленским;
- ЕС провалил утверждение 18-го пакета санкций в отношении РФ;
- Венгрия наложила санкции на украинцев, которых обвинила в смерти венгра на Закарпатье.
Напомним, 17 июля Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. "За" проголосовали 262 народных депутата.
Незадолго до этого она озвучила ключевые задачи правительства на ближайшие полгода. По ее словам, обновленный Кабинет министров берет курс на самодостаточность: военную, экономическую и социальную.