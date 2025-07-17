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Свириденко возглавила правительство — эфир Вечір.LIVE

Свириденко возглавила правительство — эфир Вечір.LIVE

17 июля 2025 г. 17:50

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Верховная Рада назначила новое правительство Украины. А ЕС провалил утверждение 18-го пакета санкций в отношении России.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в эфире эксперты обсудят следующие темы:

  • Новый Кабмин: кто вошел в правительство Свириденко;
  • Какую должность займет Рустем Умеров:
  • Демобилизация: перепалка Гончаренко и Зеленского в Раде;
  • Курсант расстрелял военных на полигоне ВСУ на Черниговщине;
  • Какие страны официально подтвердили закупку вооружения США для Украины;
  • Ермак: Пришло время Си Цзиньпину встретиться с Зеленским;
  • ЕС провалил утверждение 18-го пакета санкций в отношении РФ;
  • Венгрия наложила санкции на украинцев, которых обвинила в смерти венгра на Закарпатье.

Напомним, 17 июля Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. "За" проголосовали 262 народных депутата.

Незадолго до этого она озвучила ключевые задачи правительства на ближайшие полгода. По ее словам, обновленный Кабинет министров берет курс на самодостаточность: военную, экономическую и социальную.

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