Свириденко возглавила правительство — эфир Вечір.LIVE

Верховная Рада назначила новое правительство Украины. А ЕС провалил утверждение 18-го пакета санкций в отношении России.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в эфире эксперты обсудят следующие темы:

Новый Кабмин: кто вошел в правительство Свириденко;

Какую должность займет Рустем Умеров:

Демобилизация: перепалка Гончаренко и Зеленского в Раде;

Курсант расстрелял военных на полигоне ВСУ на Черниговщине;

Какие страны официально подтвердили закупку вооружения США для Украины;

Ермак: Пришло время Си Цзиньпину встретиться с Зеленским;

ЕС провалил утверждение 18-го пакета санкций в отношении РФ;

Венгрия наложила санкции на украинцев, которых обвинила в смерти венгра на Закарпатье.

Напомним, 17 июля Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. "За" проголосовали 262 народных депутата.

Незадолго до этого она озвучила ключевые задачи правительства на ближайшие полгода. По ее словам, обновленный Кабинет министров берет курс на самодостаточность: военную, экономическую и социальную.