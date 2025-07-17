Свириденко очолила уряд — ефір Вечір.LIVE

Верховна Рада призначила новий уряд України. А ЄС провалив затвердження 18-го пакета санкцій щодо Росії.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі експерти обговорять наступні теми:
- Новий Кабмін: хто увійшов до уряду Свириденко;
- Яку посаду обійме Рустем Умєров:
- Демобілізація: перепалка Гончаренка і Зеленського у Раді;
- Курсант розстріляв військових на полігоні ЗСУ на Чернігівщині;
- Які країни офіційно підтвердили закупівлю озброєння США для України;
- Єрмак: Настав час Сі Цзіньпіну зустрітися із Зеленським;
- ЄС провалив затвердження 18-го пакета санкцій щодо РФ;
- Угорщина наклала санкції на українців, яких звинуватила у смерті угорця на Закарпатті.
Нагадаємо, 17 липня Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України. "За" проголосували 262 народних депутати.
Незадовго вона озвучила ключові завдання уряду на найближчі пів року. За її словами, оновлений Кабінет міністрів бере курс на самодостатність: військову, економічну та соціальну.