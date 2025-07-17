Свириденко очолила уряд — ефір Вечір.LIVE

Верховна Рада призначила новий уряд України. А ЄС провалив затвердження 18-го пакета санкцій щодо Росії.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі експерти обговорять наступні теми:

Новий Кабмін: хто увійшов до уряду Свириденко;

Яку посаду обійме Рустем Умєров:

Демобілізація: перепалка Гончаренка і Зеленського у Раді;

Курсант розстріляв військових на полігоні ЗСУ на Чернігівщині;

Які країни офіційно підтвердили закупівлю озброєння США для України;

Єрмак: Настав час Сі Цзіньпіну зустрітися із Зеленським;

ЄС провалив затвердження 18-го пакета санкцій щодо РФ;

Угорщина наклала санкції на українців, яких звинуватила у смерті угорця на Закарпатті.

Нагадаємо, 17 липня Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України. "За" проголосували 262 народних депутати.

Незадовго вона озвучила ключові завдання уряду на найближчі пів року. За її словами, оновлений Кабінет міністрів бере курс на самодостатність: військову, економічну та соціальну.