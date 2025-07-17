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Свириденко очолила уряд — ефір Вечір.LIVE

Свириденко очолила уряд — ефір Вечір.LIVE

17 липня 2025 р. 17:50

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Свириденко очолила уряд — ефір Вечір.LIVE

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Яких змін очікувати Україні з новим прем’єром — ефір День.LIVE

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Трамп приймає у себе принца Бахрейна — прямий ефір

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Призначення в уряді та заяви Трампа про Путіна — ефір Ранок.LIVE

15 липня 2025
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Трамп вийшов з новими заявами в прямий ефір — що каже про Україну

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17:50 Свириденко очолила уряд — ефір Вечір.LIVE

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13:14 Яких змін очікувати Україні з новим прем’єром — ефір День.LIVE

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08:00 Новий Кабмін та засідання НАТО через Україну — ефір Ранок.LIVE

16 липня 2025
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22:43 Трамп підписує закони для США — пряма трансляція

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19:13 Ситуація з укриттями й інфраструктурою на Оболоні — Київський час

Верховна Рада призначила новий уряд України. А ЄС провалив затвердження 18-го пакета санкцій щодо Росії.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE

Про що ефір

Сьогодні в ефірі експерти обговорять наступні теми:

  • Новий Кабмін: хто увійшов до уряду Свириденко;
  • Яку посаду обійме Рустем Умєров:
  • Демобілізація: перепалка Гончаренка і Зеленського у Раді;
  • Курсант розстріляв військових на полігоні ЗСУ на Чернігівщині;
  • Які країни офіційно підтвердили закупівлю озброєння США для України;
  • Єрмак: Настав час Сі Цзіньпіну зустрітися із Зеленським;
  • ЄС провалив затвердження 18-го пакета санкцій щодо РФ;
  • Угорщина наклала санкції на українців, яких звинуватила у смерті угорця на Закарпатті.

Нагадаємо, 17 липня Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України. "За" проголосували 262 народних депутати.

Незадовго вона озвучила ключові завдання уряду на найближчі пів року. За її словами, оновлений Кабінет міністрів бере курс на самодостатність: військову, економічну та соціальну.

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18:31 Робота металургом — кого шукають заводи та які виплати пропонують

18:30 Загроза з боку Придністров'я — чи готова Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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