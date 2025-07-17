Муслим Чеберлоевский в эксклюзивном интервью Новини.LIVE

Командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский дал эксклюзивное интервью для ведущей вечернего эфира Новини.LIVE Юлии Литвиненко. В нем военный рассказал об упадке в России и прокомментировал войну в Украине.

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В интервью Чеберлоевский отметил, что бывший президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев предсказывал, что агрессия РФ не остановится на Чечне. Сейчас страна под российской оккупацией на 95%, а действующего лидера Рамзана Кадырова поддерживает только его близкое окружение, что составляет около 2-3% чеченцев.

Военный рассказал, что россияне называют "предателями" тех, кто говорит правду о войне, а любые действия против власти в России подавляют. В то же время в Чечне оппозиционеров запугивают, угрожая убийством семьи. Также 300 тысяч чеченцев, которым удалось выехать в Европу, ждут смерти Путина, чтобы вернуться на родину.

По его словам, российская пропаганда навязала людям тезис, что чеченцы являются террористами. Также Чеберлоевский считает, что если бы в Чечне в 1994 году не началась война — россияне не напали бы на Украину.

Кроме того, он отметил, что каждый украинец должен понимать, за что он борется и насколько он хочет быть свободным и независимым. А относительно агентуры — ее надо не судить, а уничтожать.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Белого дома Дональд Трамп способен "поставить на колени" российского диктатора Владимира Путина.

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