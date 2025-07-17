Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Муслім Чеберлоєвський в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE arrow
Муслім Чеберлоєвський в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE

Муслім Чеберлоєвський в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE

17 липня 2025 р. 20:43

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Муслім Чеберлоєвський в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE

Text

Свириденко очолила уряд — ефір Вечір.LIVE

Text

Яких змін очікувати Україні з новим прем’єром — ефір День.LIVE

Text

Новий Кабмін та засідання НАТО через Україну — ефір Ранок.LIVE

16 липня 2025
Text

Трамп підписує закони для США — пряма трансляція

Text

Ситуація з укриттями й інфраструктурою на Оболоні — Київський час

Text

Трамп приймає у себе принца Бахрейна — прямий ефір

Text

Мерц переконав Трампа передати зброю Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

Макрон підвів з Patriot, а Трамп відправив зброю — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

Призначення в уряді та заяви Трампа про Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

20:43 Муслім Чеберлоєвський в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE

Text

17:50 Свириденко очолила уряд — ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Яких змін очікувати Україні з новим прем’єром — ефір День.LIVE

Text

08:00 Новий Кабмін та засідання НАТО через Україну — ефір Ранок.LIVE

16 липня 2025
Text

22:43 Трамп підписує закони для США — пряма трансляція

Командир батальйону імені Шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський дав ексклюзивне інтерв'ю для ведучої вечірнього ефіру Новини.LIVE Юлії Литвиненко. У ньому військовий розповів про занепад у Росії та прокоментував війну в Україні.

Інтерв'ю можна переглянути за посиланням.

Про що випуск

В інтерв'ю Чеберлоєвський зазначив, що колишній президент Чеченської Республіки Ічкерія Джохар Дудаєв пророкував, що агресія РФ не зупиниться на Чечні. Наразі країна під російською окупацією на 95%, а чинного лідера Рамзана Кадирова підтримує лише його близьке оточення, що становить близько 2-3% чеченців.

Військовий розповів, що росіяни називають "зрадниками" тих, хто говорить правду про війну, а будь-які дії проти влади у Росії пригнічують. Водночас у Чечні опозиціонерів залякують, погрожуючи вбивством сім'ї. Також 300 тисяч чеченців, яким вдалося виїхати в Європу, чекають смерті Путіна, аби повернутися на батьківщину.

За його словами, російська пропаганда нав'язала людям тезу, що чеченці є терористами. Також Чеберлоєвський вважає, що якби у Чечні у 1994 році не почалася війна — росіяни не напали б на Україну.

Крім того, він наголосив, що кожен українець має розуміти, за що він бореться і наскільки він хоче бути вільним й незалежним. А щодо агентури — її треба не судити, а знищувати.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що голова Білого дому Дональд Трамп здатний "поставити на коліна" російського диктатора Володимира Путіна.

Також ми писали, що Росстат закрив дані про чисельність населення Росії. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

21:52 У Білому домі пригрозили РФ у разі відмови від завершення війни

21:25 Коли Україна отримає нові системи Patriot — Мерц назвав термін

21:06 У НАТО заявили, що мають план "нейтралізації" Калінінграда

21:04 США затримують поставки Patriot Швейцарії через допомогу Україні

21:02 В Україні дорожчає популярний фрукт — скільки зараз коштує

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:45 Руйнування у метро — посадовця КМДА відсторонили від роботи

Text

20:43 Муслім Чеберлоєвський в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE

20:29 Графіки відключень — чи буде завтра світло у одеситів

20:27 Керівницю КМДА та директора ринку затримали на хабарі — деталі

20:08 Новобудови злетіли в ціні — які міста вийшли в лідери

21:52 У Білому домі пригрозили РФ у разі відмови від завершення війни

21:25 Коли Україна отримає нові системи Patriot — Мерц назвав термін

21:06 У НАТО заявили, що мають план "нейтралізації" Калінінграда

21:04 США затримують поставки Patriot Швейцарії через допомогу Україні

21:02 В Україні дорожчає популярний фрукт — скільки зараз коштує

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:45 Руйнування у метро — посадовця КМДА відсторонили від роботи

20:29 Графіки відключень — чи буде завтра світло у одеситів

20:27 Керівницю КМДА та директора ринку затримали на хабарі — деталі

20:08 Новобудови злетіли в ціні — які міста вийшли в лідери

20:00 Відстрочка для догляду — чи продовжується автоматично

18:43 Черешня, помідори й кавуни — скільки за них платять одесити

06:33 Чи допоможе зброя США закінчити війну — думки одеситів

15 липня

18:43 Де відпочити в Одесі біля моря не за всі гроші — ціни та послуги

06:33 День Державності — що про нього знають одесити

14 липня

19:44 Як виросли ціни на квартири в Одесі 2025 — вартість біля моря

11 липня

22:33 Життя під обстрілами — як зараз живе Херсон

18:44 Як змінилося ставлення одеситів до союзників за 4 роки війни

06:33 Обережно, шахраї — як винайняти квартиру в Одесі на піку сезону

10 липня

18:44 Туристичний сезон в Одесі — скільки коштує зняти квартиру

9 липня

18:44 Кавуни, черешні та сливи — як змінилися ціни в магазинах Одеси

Text

20:43 Муслім Чеберлоєвський в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE

Text

17:50 Свириденко очолила уряд — ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Яких змін очікувати Україні з новим прем’єром — ефір День.LIVE

Text

08:00 Новий Кабмін та засідання НАТО через Україну — ефір Ранок.LIVE

16 липня
Text

22:43 Трамп підписує закони для США — пряма трансляція

Відео по темі

Всі відео
Свириденко очолила уряд — ефір Вечір.LIVE

Свириденко очолила уряд — ефір Вечір.LIVE

17 липня 2025 р. 17:50
Яких змін очікувати Україні з новим прем’єром — ефір День.LIVE

Яких змін очікувати Україні з новим прем’єром — ефір День.LIVE

17 липня 2025 р. 13:14
Новий Кабмін та засідання НАТО через Україну — ефір Ранок.LIVE

Новий Кабмін та засідання НАТО через Україну — ефір Ранок.LIVE

17 липня 2025 р. 08:00
Трамп підписує закони для США — пряма трансляція

Трамп підписує закони для США — пряма трансляція

16 липня 2025 р. 22:43
Ситуація з укриттями й інфраструктурою на Оболоні — Київський час

Ситуація з укриттями й інфраструктурою на Оболоні — Київський час

16 липня 2025 р. 19:13
Трамп приймає у себе принца Бахрейна — прямий ефір

Трамп приймає у себе принца Бахрейна — прямий ефір

16 липня 2025 р. 18:02
Мерц переконав Трампа передати зброю Україні — ефір Вечір.LIVE

Мерц переконав Трампа передати зброю Україні — ефір Вечір.LIVE

16 липня 2025 р. 17:50
Макрон підвів з Patriot, а Трамп відправив зброю — ефір День.LIVE

Макрон підвів з Patriot, а Трамп відправив зброю — ефір День.LIVE

16 липня 2025 р. 13:12

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації