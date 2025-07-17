Муслім Чеберлоєвський в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE

Командир батальйону імені Шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський дав ексклюзивне інтерв'ю для ведучої вечірнього ефіру Новини.LIVE Юлії Литвиненко. У ньому військовий розповів про занепад у Росії та прокоментував війну в Україні.

Інтерв'ю можна переглянути за посиланням.

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В інтерв'ю Чеберлоєвський зазначив, що колишній президент Чеченської Республіки Ічкерія Джохар Дудаєв пророкував, що агресія РФ не зупиниться на Чечні. Наразі країна під російською окупацією на 95%, а чинного лідера Рамзана Кадирова підтримує лише його близьке оточення, що становить близько 2-3% чеченців.

Військовий розповів, що росіяни називають "зрадниками" тих, хто говорить правду про війну, а будь-які дії проти влади у Росії пригнічують. Водночас у Чечні опозиціонерів залякують, погрожуючи вбивством сім'ї. Також 300 тисяч чеченців, яким вдалося виїхати в Європу, чекають смерті Путіна, аби повернутися на батьківщину.

За його словами, російська пропаганда нав'язала людям тезу, що чеченці є терористами. Також Чеберлоєвський вважає, що якби у Чечні у 1994 році не почалася війна — росіяни не напали б на Україну.

Крім того, він наголосив, що кожен українець має розуміти, за що він бореться і наскільки він хоче бути вільним й незалежним. А щодо агентури — її треба не судити, а знищувати.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що голова Білого дому Дональд Трамп здатний "поставити на коліна" російського диктатора Володимира Путіна.

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