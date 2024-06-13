Военный психолог объяснил причину негативного отношения к работникам ТЦК

В территориальные центры комплектования из-за полученных ранений пошли служить многие военнослужащие ВСУ. В то же время, в самих центрах никто не проводит с военными психологических тренингов по поводу работы с гражданскими.

Об этом рассказал военный психолог Андрей Козинчук в эфире Ранок.LIVE.

Почему украинцы негативно относятся к работникам ТЦК

По словам эксперта, главная причина — отсутствие определенных психологических тренингов для военных по разъяснениям мобилизации гражданским, которые есть у полицейских.

"Именно эти конфликты, возникающие из-за отсутствия такой коммуникации, приводят к тому, что мужчины сидят дома, как в тюрьме со страхом выходить на улицу. И на психологический климат населения это не очень хорошо влияет", — сказал Козинчук.

Схватки с ТЦК СП — последние новости

Напомним, ранее спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что оборонное ведомство не терпит неправомерных действий военных, но при этом призвал "уважать" работников ТЦК, поскольку они туда пошли работать после боевых ранений.

В то же время в Одессе разразился очередной скандал, во время которого четверо полицейских и люди в военной форме заламывали руки мужчине, сбили его прямо на асфальт, и пробовали надеть наручники.

А также на фоне ряда столкновений парламентский Комитет по нацбезопасности планирует передать некоторые функции работников ТЦК СП гражданским органам.