ТЦК перевантажені роботою — юрист Боровський назвав причину

Військовий юрист Тарас Боровський, що наразі територіальні центри комплектування займаються роботою, яку не проводили 30 років. Йдеться про інвентаризацію призовників.

Про це Тарас Боровський сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 17 липня.

Перевантаженість ТЦК

Боровський зазначив, що замість просвітницької роботи та рекрутингу ТЦК займаються інвентаризацією призовників, яку не проводили 30 років.

Військовий юрист наголосив на серйозній перевантаженості ТЦК.

"Вони повинні оформляти документи, нормально проводити ВЛК, не так, що просто кожен здоровий, хто прийшов. Розбиратись в тому, чи людина здорова, чи не здорова, яку вона користь може принести у війську", — додав Боровський.

Нагадаємо, Боровський пояснив, що робити людям, які не встигли оновити свої військово-облікові дані. Це потрібно було зробити до 16 липня.

Також юрист заявив, що обмеження права на керування транспортним засобом на практиці буде дуже важко застосувати. Адже ТЦК перенавантажені, а також бракує кваліфікованих юристів.