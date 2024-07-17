Військовий юрист пояснив вірогідність обмеження права на користування транспортним засобом

Обмеження права на керування транспортним засобом на практиці буде дуже важко застосувати. Адже Територіальні центри комплектування перенавантажені, а також бракує кваліфікованих юристів.

Про це розповів військовий юрист Тарас Боровський в етері Ранок.LIVE у середу, 17 липня.

Обмеження права на керування транспортним засобом

Тарас Боровський пояснив, що закон, який набув чинності 18 травня, дозволяє ТЦК оголошувати ухилянтів у розшук. Поліція, своєю чергою, перевіряє місце проживання порушників.

"Після проведення розшукових дій ТЦК має 30 днів на подання позову до суду щодо позбавлення права керування транспортним засобом. Проте через перевантаженість ТЦК та брак кваліфікованих юристів реалізувати це буде важко", — сказав юрист.

Нагадаємо, ТЦК через суд може заборонити військовозобов’язаному громадянину заборонити керування транспортним засобом. На такий крок у ТЦК можуть піти після того, як громадянин проігнорує вимогу.

Також Тарас Боровський пояснив, що робити людям, які не встигли оновити свої військово-облікові дані. Це потрібно було зробити до 16 липня.