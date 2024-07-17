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Військовозобов'язаний не встиг оновити дані — юрист пояснив алгоритм дій

Військовозобов'язаний не встиг оновити дані — юрист пояснив алгоритм дій

17 липня 2024 р. 09:30

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Військовий юрист Тарас Боровський пояснив, що робити людям, які не встигли оновити свої військово-облікові дані. Це потрібно було зробити до 16 липня.

Про це Тарас Боровський сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 17 липня.

Оновлення даних у ТЦК

За словами Боровського, якщо людина не встигла оновити дані, їй потрібно написати заяву і взяти документ, який підтверджує, що вона зверталася до ТЦК. 

"Якщо ви зверталися до ТЦК 10 липня, однак вас записали в чергу, наприклад, на 26 липня, ви запізнилися. Ви маєте написати письмову заяву про те, що ви прийшли і бажаєте оновити дані, однак через фізичну неможливість вас прийняти, ви цього не зробили. І подати її в канцелярію ТЦК у відповідний день у межах строку. Тоді на підставі цієї заяви ви можете надавати свої пояснення в рамках розгляду справи про адмінправопорушення щодо вас", — наголосив військовий юрист.

Нагадаємо, громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, загрожує штраф. Виписувати штрафи можуть разом із повісткою працівники ТЦК.

Також громадянам, які не оновили військово-облікові дані до 16 липня включно, буде важко пояснити, чому саме вони не встигнули зробити це протягом 60 днів. Щоправда, є одна причина, яка вважатиметься достатньо вагомим аргументом для несвоєчасного оновлення даних.

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