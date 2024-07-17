Военнообязанный не успел обновить данные — юрист объяснил алгоритм действий

Военный юрист Тарас Боровский объяснил, что делать людям, которые не успели обновить свои военно-учетные данные. Это нужно было сделать до 16 июля.

Об этом Тарас Боровский сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 17 июля.

Обновление данных в ТЦК

По словам Боровского, если человек не успел обновить данные, ему нужно написать заявление и взять документ, подтверждающий, что он обращался в ТЦК.

"Если вы обращались в ТЦК 10 июля, однако вас записали в очередь, например, на 26 июля, вы опоздали. Вы должны написать письменное заявление о том, что вы пришли и хотите обновить данные, однако из-за физической невозможности вас принять, вы этого не сделали. И подать его в канцелярию ТЦК в соответствующий день в пределах срока. Тогда на основании этого заявления вы можете предоставлять свои объяснения в рамках рассмотрения дела об админправонарушении в отношении вас", — отметил военный юрист.

Напомним, гражданам, не успевшим обновить военно-учетные данные, грозит штраф. Выписывать штрафы могут вместе с повесткой работники ТЦК.

Также гражданам, не обновившим военно-учетные данные до 16 июля включительно, будет сложно объяснить, почему именно они не успели сделать это в течение 60 дней. Правда, есть одна причина, считающаяся достаточно весомым аргументом для несвоевременного обновления данных.