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Военный юрист объяснил вероятность ограничения права на использование транспортного средства

Военный юрист объяснил вероятность ограничения права на использование транспортного средства

17 июля 2024 г. 11:33

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Ограничение права на управление транспортным средством на практике будет очень сложно применить. Ведь Территориальные центры комплектования перегружены, а также не хватает квалифицированных юристов.

Об этом рассказал военный юрист Тарас Боровский в эфире Ранок.LIVE в среду, 17 июля.

Ограничение права на управление транспортным средством

Тарас Боровский пояснил, что вступивший в силу 18 мая закон позволяет ТЦК объявлять уклонян в розыск. Полиция, в свою очередь, проверяет место жительства нарушителей.

"После проведения розыскных действий ТЦК имеет 30 дней на подачу иска в суд о лишении права управления транспортным средством. Однако из-за перегруженности ТЦК и нехватки квалифицированных юристов реализовать это будет трудно", — сказал юрист.

Напомним, ТЦК через суд может запретить военнообязанному гражданину запретить управление транспортным средством. На такой шаг в ТЦК могут последовать после того, как гражданин проигнорирует требование.

Также Тарас Боровский объяснил, что делать людям, не успевшим обновить свои военно-учетные данные. Это нужно было сделать до 16 июля.

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