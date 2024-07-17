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ТЦК перегружены работой — юрист Боровский назвал причину

ТЦК перегружены работой — юрист Боровский назвал причину

17 июля 2024 г. 13:37

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Военный юрист Тарас Боровский, что территориальные центры комплектования занимаются работой, которую не проводили 30 лет. Речь идет об инвентаризации призывников.

Об этом Тарас Боровский сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 17 июля.

Перегруженность ТЦК

Боровский отметил, что вместо просветительской работы и рекрутинга ТЦК занимаются инвентаризацией призывников, которую не проводили 30 лет.

Военный юрист подчеркнул на серьезной перегруженности ТЦК.

"Они должны оформлять документы, нормально проводить ВВК, не так, что просто каждый здоровый, кто пришел. Разбираться в том, здоров ли человек или не здоров, какую он пользу может принести в армии", — добавил Боровский.

Напомним, Боровский объяснил, что делать людям, не успевшим обновить свои военно-учетные данные. Это нужно было сделать до 16 июля.

Также юрист заявил, что ограничение права на управление транспортным средством на практике будет очень сложно применить. Ведь ТЦК перегружены, а также не хватает квалифицированных юристов.

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