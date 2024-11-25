Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста arrow
Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

25 листопада 2024 р. 21:13

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Text

13:19 Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Text

13:19 Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Військовослужбовці ТЦК та СП можуть застосовувати зброю для захисту свого життя, якщо на них хтось нападе. Так само як і будь-який громадянин України. Надавати право працівникам територіальних центрів комплектування стріляти через словесні обрати чи застосовувати силу категорично не можна.

Про це заявив юрист Тарас Боровський в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 25 листопада.

Чи мають право працівники ТЦК та СП стріляти

За словами Боровського, в разі нападу на військовослужбовця, він має право застосовувати і зброю, і спецзасоби для збереження свого життя та здоров'я. Юрист наголошує, що такі ж права є у будь-якого громадянина, на якого напали.

"Якихось додаткових привілеїв надавати, я вважаю, не має сенсу. Якщо громадяни нападають на військовослужбовців з метою завдати їм якихось ушкоджень, то щодо цього є спеціальна стаття в Кримінальному кодексі України. Вона передбачає серйозніше покарання, ніж напад на звичайного громадянина. Тобто вони й так вже мають привілейований статус", — зазначив Боровський.

Юрист також прокоментував пропозицію сержанта ЗСУ, який заявив, що потрібно дозволити працівникам ТЦК стріляти в ухилянтів. Боровський переконаний, що цього категорично не можна робити.

"Закріпивши таку норму, ми відкриємо скриньку Пандори і ми не будемо знати, де починається образа і де — право на застосування зброї проти громадян. Тому я категорично як юрист проти цього", — наголосив він.

Нагадаємо, сержант ЗСУ Андрій Соколов заявив, що потрібно надати більше повноважень працівникам ТЦК та СП. Він переконаний, що їм потрібно дати право застосовувати до ухилянтів силу.

В Одеській області затримали працівників ТЦК, які затримували чоловіків на блокпостах та вимагали в них гроші за відстрочку від мобілізації. Один з них погрожував зброєю під час обшуку.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:13 У Харкові створять підземну лікарню — деталі від Синєгубова

22:12 США офіційно підтвердили застосування ракет ATACMS по Росії

21:58 Магучіх жваво станцювала для Усика — відео

21:57 На Львівщині на трасі сталася серйозна ДТП — фото

21:34 Які вроджені вади звільняють від мобілізації — повний перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:32 На Волині книжки російською перероблять на туалетний папір

21:30 Танкіст з Одещини підробив водійські права — що вирішив суд

21:23 В Сумах знову пролунали потужні вибухи

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

21:13 П'яний солдат вдарив командира — який вирок виніс суд

22:13 У Харкові створять підземну лікарню — деталі від Синєгубова

22:12 США офіційно підтвердили застосування ракет ATACMS по Росії

21:58 Магучіх жваво станцювала для Усика — відео

21:57 На Львівщині на трасі сталася серйозна ДТП — фото

21:34 Які вроджені вади звільняють від мобілізації — повний перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:32 На Волині книжки російською перероблять на туалетний папір

21:30 Танкіст з Одещини підробив водійські права — що вирішив суд

21:23 В Сумах знову пролунали потужні вибухи

21:13 П'яний солдат вдарив командира — який вирок виніс суд

21:01 У Львові дітям померлих військових виплатять по 10 тис. грн

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Text

13:19 Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE