Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Військовослужбовці ТЦК та СП можуть застосовувати зброю для захисту свого життя, якщо на них хтось нападе. Так само як і будь-який громадянин України. Надавати право працівникам територіальних центрів комплектування стріляти через словесні обрати чи застосовувати силу категорично не можна.

Про це заявив юрист Тарас Боровський в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 25 листопада.

Чи мають право працівники ТЦК та СП стріляти

За словами Боровського, в разі нападу на військовослужбовця, він має право застосовувати і зброю, і спецзасоби для збереження свого життя та здоров'я. Юрист наголошує, що такі ж права є у будь-якого громадянина, на якого напали.

"Якихось додаткових привілеїв надавати, я вважаю, не має сенсу. Якщо громадяни нападають на військовослужбовців з метою завдати їм якихось ушкоджень, то щодо цього є спеціальна стаття в Кримінальному кодексі України. Вона передбачає серйозніше покарання, ніж напад на звичайного громадянина. Тобто вони й так вже мають привілейований статус", — зазначив Боровський.

Юрист також прокоментував пропозицію сержанта ЗСУ, який заявив, що потрібно дозволити працівникам ТЦК стріляти в ухилянтів. Боровський переконаний, що цього категорично не можна робити.

"Закріпивши таку норму, ми відкриємо скриньку Пандори і ми не будемо знати, де починається образа і де — право на застосування зброї проти громадян. Тому я категорично як юрист проти цього", — наголосив він.

Нагадаємо, сержант ЗСУ Андрій Соколов заявив, що потрібно надати більше повноважень працівникам ТЦК та СП. Він переконаний, що їм потрібно дати право застосовувати до ухилянтів силу.

В Одеській області затримали працівників ТЦК, які затримували чоловіків на блокпостах та вимагали в них гроші за відстрочку від мобілізації. Один з них погрожував зброєю під час обшуку.